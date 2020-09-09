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https://ria.ru/20200909/kartofel-1576956898.html
Земля даром: костромичи выращивают овощи на бесплатных участках
В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
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хорошие новости
россия
хорошие новости
костромская область
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии появилась по инициативе губернатора.Всего в муниципальных образованиях было сформировано около семисот участков. При этом обработать урожай людям помогали предприятия агропромышленного комплекса, сообщается на портале государственных органов Костромской области. Наиболее востребованными оказались участки в Костромском районе — в муниципалитете о желании получить землю заявили 80 семей. Также возможностью вырастить собственные овощи воспользовались жители Нерехтского, Кадыйского, Галичского, Буйского и Островского районов.В настоящее время на участках семьи проводят уборку урожая.
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html
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россия
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россия, хорошие новости, костромская область

Земля даром: костромичи выращивают овощи на бесплатных участках

08:00 09.09.2020 (обновлено: 11:03 09.09.2020)
420
© РИА Новости / Виталий АньковВ Костромской области раздают бесплатную землю для выращивания картошки
В Костромской области раздают бесплатную землю для выращивания картошки - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии появилась по инициативе губернатора.
Всего в муниципальных образованиях было сформировано около семисот участков. При этом обработать урожай людям помогали предприятия агропромышленного комплекса, сообщается на портале государственных органов Костромской области.
Сбор урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Хорошие новости
Каждой семье по курице: как пилотный проект помогает улусам Якутии
Наиболее востребованными оказались участки в Костромском районе — в муниципалитете о желании получить землю заявили 80 семей. Также возможностью вырастить собственные овощи воспользовались жители Нерехтского, Кадыйского, Галичского, Буйского и Островского районов.
В настоящее время на участках семьи проводят уборку урожая.
2821000
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиКостромская область
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