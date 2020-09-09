https://ria.ru/20200909/kartofel-1576956898.html

Земля даром: костромичи выращивают овощи на бесплатных участках

В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T11:03

хорошие новости

россия

хорошие новости

костромская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576956189_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_3463d530bd50d8997d7ba85d9a4ad579.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии появилась по инициативе губернатора.Всего в муниципальных образованиях было сформировано около семисот участков. При этом обработать урожай людям помогали предприятия агропромышленного комплекса, сообщается на портале государственных органов Костромской области. Наиболее востребованными оказались участки в Костромском районе — в муниципалитете о желании получить землю заявили 80 семей. Также возможностью вырастить собственные овощи воспользовались жители Нерехтского, Кадыйского, Галичского, Буйского и Островского районов.В настоящее время на участках семьи проводят уборку урожая.

https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html

4

россия

костромская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, костромская область