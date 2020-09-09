https://ria.ru/20200909/kartofel-1576956898.html
Земля даром: костромичи выращивают овощи на бесплатных участках
В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
2020-09-09T08:00
2020-09-09T11:03
хорошие новости
россия
хорошие новости
костромская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576956189_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_3463d530bd50d8997d7ba85d9a4ad579.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии появилась по инициативе губернатора.Всего в муниципальных образованиях было сформировано около семисот участков. При этом обработать урожай людям помогали предприятия агропромышленного комплекса, сообщается на портале государственных органов Костромской области. Наиболее востребованными оказались участки в Костромском районе — в муниципалитете о желании получить землю заявили 80 семей. Также возможностью вырастить собственные овощи воспользовались жители Нерехтского, Кадыйского, Галичского, Буйского и Островского районов.В настоящее время на участках семьи проводят уборку урожая.
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html
4
россия
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576956189_48:0:1453:1054_1400x0_80_0_0_107c7ee9aec28a9ae06bb0efc19ac709.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хорошие новости, костромская область
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Костромской области бесплатными земельными участками для выращивания овощей воспользовались 140 семей. Такая мера поддержки жителей региона в период пандемии появилась по инициативе губернатора.
Всего в муниципальных образованиях было сформировано около семисот участков. При этом обработать урожай людям помогали предприятия агропромышленного комплекса, сообщается на портале государственных органов Костромской области.
Наиболее востребованными оказались участки в Костромском районе — в муниципалитете о желании получить землю заявили 80 семей. Также возможностью вырастить собственные овощи воспользовались жители Нерехтского, Кадыйского, Галичского, Буйского и Островского районов.
В настоящее время на участках семьи проводят уборку урожая.