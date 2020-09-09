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На нудистском пляже ограбили и изнасиловали 52-летнюю туристку
Испанская полиция разыскивает мужчину, ограбившего и изнасиловавшего 52-летнюю туристку на нудистском пляже, пишет The Sun. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T23:45
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новости - туризм
испания
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Испанская полиция разыскивает мужчину, ограбившего и изнасиловавшего 52-летнюю туристку на нудистском пляже, пишет <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12603538/woman-beaten-raped-spain-nudist-beach/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Sun</a>.Как сообщается, женщина загорала на пляже, но внезапно к ней подошел незнакомец, схватил ее и надругался. Уточняется, что злоумышленник также украл у нее сумку и мобильный телефон.Потерпевшая рассказала, что мужчина сбежал после того, как отдыхавшая неподалеку пара туристов услышала ее крики и пришла на помощь. Женщине помогли вызвать полицию, также ей понадобилась помощь медиков, так как в результате инцидента она получила несколько травм.
https://ria.ru/20200827/iznasilovanie-1576395924.html
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туризм, новости - туризм, испания, в мире

На нудистском пляже ограбили и изнасиловали 52-летнюю туристку

23:45 09.09.2020 (обновлено: 00:58 10.09.2020)
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Испанская полиция разыскивает мужчину, ограбившего и изнасиловавшего 52-летнюю туристку на нудистском пляже, пишет The Sun.
Как сообщается, женщина загорала на пляже, но внезапно к ней подошел незнакомец, схватил ее и надругался. Уточняется, что злоумышленник также украл у нее сумку и мобильный телефон.
Потерпевшая рассказала, что мужчина сбежал после того, как отдыхавшая неподалеку пара туристов услышала ее крики и пришла на помощь. Женщине помогли вызвать полицию, также ей понадобилась помощь медиков, так как в результате инцидента она получила несколько травм.
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