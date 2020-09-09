https://ria.ru/20200909/investproekty-1576980133.html

МСП Банк и омские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Омской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:53

2020-09-09T12:53

2020-09-09T12:53

корпорация мсп

мсп банк

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, подписал с Омской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предполагает взаимодействие в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". МСП Банк и правительство области определили приоритетные отрасли поддержки субъектов МСП: розничная торговля на территории моногородов, обрабатывающее производство, строительство, а также поддержка экспорта и предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. "Подписанное соглашение открывает дополнительные возможности для увеличения финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики. Вместе с правительством Омской области мы выработаем общие направления и подходы для оказания финансовой поддержки. По опыту взаимодействия с омскими предпринимателями, учитывая портфель банка, мы видим, что бизнес в регионе интенсивно развивается и успешно преодолевает последствия распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в период непростой эпидемиологической ситуации МСП Банк оказал необходимую помощь предприятиям области. Поэтому подписанное с банком соглашение станет "еще одним эффективным инструментом для привлечения льготных кредитов на нужды бизнеса".В пресс-службе напомнили, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Омской области более 920 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 160 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк