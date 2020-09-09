https://ria.ru/20200909/investproekty-1576980133.html
МСП Банк и омские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Омской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:53
2020-09-09T12:53
2020-09-09T12:53
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, подписал с Омской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предполагает взаимодействие в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". МСП Банк и правительство области определили приоритетные отрасли поддержки субъектов МСП: розничная торговля на территории моногородов, обрабатывающее производство, строительство, а также поддержка экспорта и предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. "Подписанное соглашение открывает дополнительные возможности для увеличения финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики. Вместе с правительством Омской области мы выработаем общие направления и подходы для оказания финансовой поддержки. По опыту взаимодействия с омскими предпринимателями, учитывая портфель банка, мы видим, что бизнес в регионе интенсивно развивается и успешно преодолевает последствия распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в период непростой эпидемиологической ситуации МСП Банк оказал необходимую помощь предприятиям области. Поэтому подписанное с банком соглашение станет "еще одним эффективным инструментом для привлечения льготных кредитов на нужды бизнеса".В пресс-службе напомнили, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Омской области более 920 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 160 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП
, подписал с Омской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предполагает взаимодействие в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". МСП Банк и правительство области определили приоритетные отрасли поддержки субъектов МСП: розничная торговля на территории моногородов, обрабатывающее производство, строительство, а также поддержка экспорта и предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Подписанное соглашение открывает дополнительные возможности для увеличения финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики. Вместе с правительством Омской области мы выработаем общие направления и подходы для оказания финансовой поддержки. По опыту взаимодействия с омскими предпринимателями, учитывая портфель банка, мы видим, что бизнес в регионе интенсивно развивается и успешно преодолевает последствия распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в период непростой эпидемиологической ситуации МСП Банк оказал необходимую помощь предприятиям области. Поэтому подписанное с банком соглашение станет "еще одним эффективным инструментом для привлечения льготных кредитов на нужды бизнеса".
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Омской области более 920 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 160 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.