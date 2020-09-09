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Союзное государство
https://ria.ru/20200909/integratsiya-1576986893.html
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:28
2020-09-09T15:02
интервью александра лукашенко российским журналистам
союзное государство
александр лукашенко
москва
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
Включил обратку многовекторный русофоб.....
32
так он в этом и виноват.. 30 лет колебался и выкручивался. Давно бы уже объединились, а он все выкаблучивался
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москва
белоруссия
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, москва, белоруссия, политика

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях

14:28 09.09.2020 (обновлено: 15:02 09.09.2020)
7741
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна.
"И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Это мы начали накануне парламентских выборов, они были в ноябре прошлого года. И вот мы влезли в президентские - уже не до этого", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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Обсудить 9
Союзное государствоИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Включил обратку многовекторный русофоб.....
9 сентября, 14:30
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1660028
так он в этом и виноват.. 30 лет колебался и выкручивался. Давно бы уже объединились, а он все выкаблучивался
9 сентября, 14:31
О Ольга Занкова
1831017
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