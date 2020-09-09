https://ria.ru/20200909/integratsiya-1576986893.html

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:28

2020-09-09T14:28

2020-09-09T15:02

интервью александра лукашенко российским журналистам

союзное государство

александр лукашенко

москва

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

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Ольга Занкова так он в этом и виноват.. 30 лет колебался и выкручивался. Давно бы уже объединились, а он все выкаблучивался 30

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москва

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, москва, белоруссия, политика