https://ria.ru/20200909/institut-1577005683.html

В Кургане откроется первый IT-институт

В Курганской области откроется Институт математики и интеллектуальных систем (IT-институт), который станет частью IT-кластера региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:16

2020-09-09T19:16

2020-09-09T19:16

вадим шумков

курганская область

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<strong>КУРГАН, 9 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a> откроется Институт математики и интеллектуальных систем (IT-институт), который станет частью IT-кластера региона, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области."На базе Курганского государственного университета 21 сентября откроется первый профильный IT-институт, который станет частью IT-кластера региона. Официальное название IT-института – "Институт математики и интеллектуальных систем". Учебное заведение создается по инициативе губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHumkov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Шумкова</a>", — отмечает пресс-служба.В состав учебного заведения войдут пять профильных кафедр – автоматизации производственных процессов, безопасности информационных и автоматизированных систем, программного обеспечения автоматизированных систем, фундаментальной математики и энергетики. Институт будет готовить бакалавров, специалистов и магистров, при этом планируется, что список направлений подготовки со временем будет расширяться с учетом запросов работодателей.Врио директора регионального Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова отметила, что впервые идея создания института была озвучена губернатором региона год назад. Теперь этот проект поддержали крупные профильные компании региона. В кластер войдёт также IT-колледж, который создается на базе Курганского технологического колледжа. Аудитории оснащают современным оборудованием и ремонтируют. С учетом требований работодателей разработаны программы обучения по нескольким направлениям, включая веб-дизайн, программирование, прикладная информатика и обработка цифровых данных.Представители IT-компаний подчеркнули, что "потребность в IT-специалистах на сегодняшний день высока и заверили, что продолжат активно участвовать в актуализации учебных программ, организации для студентов стажировок, производственных практик".Учебные программы и вопросы стажировки студентов в IT-компаниях уже согласованы. Значительную помощь в строительстве и обустройстве инфраструктуры IT-кластера оказывает НПО "Курганприбор". Кроме того, средства также поступают из федерального бюджета.

https://ria.ru/20200827/blagoustroystvo-1576369559.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шумков, курганская область