Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/institut-1577005683.html
В Кургане откроется первый IT-институт
В Курганской области откроется Институт математики и интеллектуальных систем (IT-институт), который станет частью IT-кластера региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:16
2020-09-09T19:16
вадим шумков
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152735/03/1527350392_0:0:6048:3402_1400x0_80_0_0_363c55e516b4a016d50b9ea7a3f90287.jpg
<strong>КУРГАН, 9 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a> откроется Институт математики и интеллектуальных систем (IT-институт), который станет частью IT-кластера региона, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области."На базе Курганского государственного университета 21 сентября откроется первый профильный IT-институт, который станет частью IT-кластера региона. Официальное название IT-института – "Институт математики и интеллектуальных систем". Учебное заведение создается по инициативе губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHumkov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Шумкова</a>", — отмечает пресс-служба.В состав учебного заведения войдут пять профильных кафедр – автоматизации производственных процессов, безопасности информационных и автоматизированных систем, программного обеспечения автоматизированных систем, фундаментальной математики и энергетики. Институт будет готовить бакалавров, специалистов и магистров, при этом планируется, что список направлений подготовки со временем будет расширяться с учетом запросов работодателей.Врио директора регионального Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова отметила, что впервые идея создания института была озвучена губернатором региона год назад. Теперь этот проект поддержали крупные профильные компании региона. В кластер войдёт также IT-колледж, который создается на базе Курганского технологического колледжа. Аудитории оснащают современным оборудованием и ремонтируют. С учетом требований работодателей разработаны программы обучения по нескольким направлениям, включая веб-дизайн, программирование, прикладная информатика и обработка цифровых данных.Представители IT-компаний подчеркнули, что "потребность в IT-специалистах на сегодняшний день высока и заверили, что продолжат активно участвовать в актуализации учебных программ, организации для студентов стажировок, производственных практик".Учебные программы и вопросы стажировки студентов в IT-компаниях уже согласованы. Значительную помощь в строительстве и обустройстве инфраструктуры IT-кластера оказывает НПО "Курганприбор". Кроме того, средства также поступают из федерального бюджета.
https://ria.ru/20200827/blagoustroystvo-1576369559.html
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152735/03/1527350392_672:0:6048:4032_1400x0_80_0_0_e179bcf186fd6304873b186922049885.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим шумков, курганская область

В Кургане откроется первый IT-институт

19:16 09.09.2020
98
© Depositphotos / alexrathsУченики в компьютерном классе
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / alexraths
КУРГАН, 9 сен - РИА Новости. В Курганской области откроется Институт математики и интеллектуальных систем (IT-институт), который станет частью IT-кластера региона, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
"На базе Курганского государственного университета 21 сентября откроется первый профильный IT-институт, который станет частью IT-кластера региона. Официальное название IT-института – "Институт математики и интеллектуальных систем". Учебное заведение создается по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова", — отмечает пресс-служба.
В состав учебного заведения войдут пять профильных кафедр – автоматизации производственных процессов, безопасности информационных и автоматизированных систем, программного обеспечения автоматизированных систем, фундаментальной математики и энергетики. Институт будет готовить бакалавров, специалистов и магистров, при этом планируется, что список направлений подготовки со временем будет расширяться с учетом запросов работодателей.
Врио директора регионального Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова отметила, что впервые идея создания института была озвучена губернатором региона год назад. Теперь этот проект поддержали крупные профильные компании региона.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 11:09
Более 300 млн рублей потратят в Курганской области на благоустройство
В кластер войдёт также IT-колледж, который создается на базе Курганского технологического колледжа. Аудитории оснащают современным оборудованием и ремонтируют. С учетом требований работодателей разработаны программы обучения по нескольким направлениям, включая веб-дизайн, программирование, прикладная информатика и обработка цифровых данных.
Представители IT-компаний подчеркнули, что "потребность в IT-специалистах на сегодняшний день высока и заверили, что продолжат активно участвовать в актуализации учебных программ, организации для студентов стажировок, производственных практик".
Учебные программы и вопросы стажировки студентов в IT-компаниях уже согласованы. Значительную помощь в строительстве и обустройстве инфраструктуры IT-кластера оказывает НПО "Курганприбор". Кроме того, средства также поступают из федерального бюджета.
100100
Обсудить 0
Вадим ШумковКурганская область
Рекомендуем
На экзамене
В Минпросвещения одобрили отказ от обязательного ЕГЭ по английскому языку
Аудитория в университете
В Госдуме разработали проект о совершенствовании целевого набора в вузы
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
Ижевск
Власти Удмуртии построят 88 фельдшерско-акушерских пунктов
Участники робототехнического фестиваля
Робототехника и космос для детей: на Байкале появится суперкампус
Офис Deutsche Bank
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили сделать школьную диспансеризацию обязательной
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов пообещал кадровые изменения в Генпрокуратуре
Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске
В Минске начались задержания участников несанкционированной акции
«Заговор классиков». Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
"Заговор классиков". Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Мария Колесникова
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния