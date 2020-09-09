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Назван самый опасный канал утечки корпоративной информации
Самым опасным каналом утечки корпоративной информации являются флешки и другие USB-носители, свидетельствует исследование компании-разработчика средств... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:41
2020-09-09T11:41
россия
руссофт
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Самым опасным каналом утечки корпоративной информации являются флешки и другие USB-носители, свидетельствует исследование компании-разработчика средств информационной безопасности <a href="https://searchinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SearchInform</a>.Исследование основано на результатах анализа обезличенных данных за первое полугодие 2020 года 50 компаний малого и среднего бизнеса. Компании представляют шесть отраслей: оптовая и розничная торговля, производство, услуги, IT, сфера строительства, ТЭК."Самый опасный канал утечки информации – флешки и другие USB-носители (используются в 68% случаев). Почти поровну инцидентов происходит с использованием почты (сотрудники отправляют данные себе на личный ящик или стороннему лицу), а также через облако. По 2% утечек произошло через мессенджеры, а также путем распечатки документов", - говорится в исследовании, которое представил в ходе конференции ассоциации "<a href="http://ria.ru/organization_NP_Russoft/" target="_blank" data-auto="true">Руссофт</a>" " IT-индустрия и пандемия: возможен ли рост в 2021 году" председатель совета директоров SearchInform Лев Матвеев.На попытки "сливов" данных приходится 22% всех выявленных SearchInform инцидентов. В 37% случаев сотрудники копируют большие объемы разнородных данных, к которым имеют доступ.Чаще всего (24%) в сеть утекает техническая информация - чертежи и схемы, проектная документация, макеты, данные о сертификации товаров, заключения лабораторных испытаний и так далее. На втором месте по числу утечек бухгалтерские и финансовые документы (19%), на третьем - юридические документы (6%). На данные о клиентах и сделка, в том числе персональные данные клиентов и сотрудников, приходится 6% утечек, а на данные по закупкам - ТЗ на проведение закупок, документы со сроками и точками поставок, списки поставщиков - 2%."Техническую документацию сотрудники выносят примерно раз в неделю, бухгалтерские и финансовые, юридические документы – раз в две недели. Данные о клиентах и сделках "уходят" раз в два месяца, как и информация о сотрудниках вместе с их персональными данными", - отмечается в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, руссофт, технологии

Назван самый опасный канал утечки корпоративной информации

11:41 09.09.2020
1124
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самым опасным каналом утечки корпоративной информации являются флешки и другие USB-носители, свидетельствует исследование компании-разработчика средств информационной безопасности SearchInform.
Исследование основано на результатах анализа обезличенных данных за первое полугодие 2020 года 50 компаний малого и среднего бизнеса. Компании представляют шесть отраслей: оптовая и розничная торговля, производство, услуги, IT, сфера строительства, ТЭК.
"Самый опасный канал утечки информации – флешки и другие USB-носители (используются в 68% случаев). Почти поровну инцидентов происходит с использованием почты (сотрудники отправляют данные себе на личный ящик или стороннему лицу), а также через облако. По 2% утечек произошло через мессенджеры, а также путем распечатки документов", - говорится в исследовании, которое представил в ходе конференции ассоциации "Руссофт" " IT-индустрия и пандемия: возможен ли рост в 2021 году" председатель совета директоров SearchInform Лев Матвеев.
На попытки "сливов" данных приходится 22% всех выявленных SearchInform инцидентов. В 37% случаев сотрудники копируют большие объемы разнородных данных, к которым имеют доступ.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 14:16
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Чаще всего (24%) в сеть утекает техническая информация - чертежи и схемы, проектная документация, макеты, данные о сертификации товаров, заключения лабораторных испытаний и так далее. На втором месте по числу утечек бухгалтерские и финансовые документы (19%), на третьем - юридические документы (6%). На данные о клиентах и сделка, в том числе персональные данные клиентов и сотрудников, приходится 6% утечек, а на данные по закупкам - ТЗ на проведение закупок, документы со сроками и точками поставок, списки поставщиков - 2%.
"Техническую документацию сотрудники выносят примерно раз в неделю, бухгалтерские и финансовые, юридические документы – раз в две недели. Данные о клиентах и сделках "уходят" раз в два месяца, как и информация о сотрудниках вместе с их персональными данными", - отмечается в документе.
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