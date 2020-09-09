Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/grabiteli-1576964398.html
В Иркутской области двое грабителей сбежали из-под стражи
Полиция в Иркутской области разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T05:24
2020-09-09T05:24
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_571dcec2376c94bd42643a39e6b8deb9.jpg
<strong>ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Полиция в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> региона.По данным полиции, преступники могут находиться в другом городе или поселке региона, а также скрываться на территории садоводческого товарищества. За содействие в розыске объявлено денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20200724/1574863827.html
1
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1400x0_80_0_0_59f79acea1309f80a78ea76926a7a6b5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, происшествия

В Иркутской области двое грабителей сбежали из-под стражи

05:24 09.09.2020
6549
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Иркутской области разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.
"Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание сбежавших из-под стражи Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. 31-летний житель Ангарска и его 24-летняя подельница из Иркутска осуждены судом за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.
По данным полиции, преступники могут находиться в другом городе или поселке региона, а также скрываться на территории садоводческого товарищества. За содействие в розыске объявлено денежное вознаграждение.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 14:19
Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей
5821234
Обсудить 1
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Археолог во время раскопок на горе Трон Артура в Шотландии
Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют
Участники протестов на площади Независимости в Минске
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов США
В США полицейский ранил подростка с аутизмом
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Девушка со смартфоном и банковской картой
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния