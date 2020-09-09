https://ria.ru/20200909/grabiteli-1576964398.html
В Иркутской области двое грабителей сбежали из-под стражи
Полиция в Иркутской области разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T05:24
2020-09-09T05:24
2020-09-09T05:24
иркутская область
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Полиция в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> региона.По данным полиции, преступники могут находиться в другом городе или поселке региона, а также скрываться на территории садоводческого товарищества. За содействие в розыске объявлено денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20200724/1574863827.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, происшествия