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Краснодарский край
https://ria.ru/20200909/golosovanie-1576983827.html
Жители Кубани смогут проголосовать досрочно
Жители Краснодарского края, планирующие принять участие в голосовании 13 сентября, смогут сделать это досрочно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:43
2020-09-09T13:43
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, планирующие принять участие в голосовании 13 сентября, смогут сделать это досрочно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, власти региона особое внимание уделят мерам эпидемиологической безопасности, сообщил журналистам глава Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."До единого дня голосования – 13 сентября остается всего несколько дней. Эти выборы будут особенными: впервые у граждан появилась возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать большого количества людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией", - отметил глава края.Он добавил, что пандемия накладывает на регион дополнительную ответственность в организации выборов. "Подготовка была начата задолго. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тысячи участков уже готовы принять избирателей", - уточнил губернатор.По его словам, в зоне особого внимания – соблюдение мер эпидемиологической безопасности. "Для этого все участковые комиссии получили средства индивидуальной защиты для участников избирательного процесса. Избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня", - отметил Кондратьев.По его данным, в выборах будут задействованы более 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий. "В крае будет использован успешный опыт, полученный во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Будет организовано голосование на придомовых и удаленных территориях. У жителей края также есть возможность проголосовать и на дому", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20200907/kuban-1576858917.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Жители Кубани смогут проголосовать досрочно

13:43 09.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Жители Краснодарского края, планирующие принять участие в голосовании 13 сентября, смогут сделать это досрочно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, власти региона особое внимание уделят мерам эпидемиологической безопасности, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"До единого дня голосования – 13 сентября остается всего несколько дней. Эти выборы будут особенными: впервые у граждан появилась возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать большого количества людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией", - отметил глава края.
Он добавил, что пандемия накладывает на регион дополнительную ответственность в организации выборов. "Подготовка была начата задолго. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тысячи участков уже готовы принять избирателей", - уточнил губернатор.
По его словам, в зоне особого внимания – соблюдение мер эпидемиологической безопасности. "Для этого все участковые комиссии получили средства индивидуальной защиты для участников избирательного процесса. Избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня", - отметил Кондратьев.
По его данным, в выборах будут задействованы более 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий. "В крае будет использован успешный опыт, полученный во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Будет организовано голосование на придомовых и удаленных территориях. У жителей края также есть возможность проголосовать и на дому", - заключил глава региона.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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