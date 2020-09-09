https://ria.ru/20200909/golosovanie-1576983827.html

Жители Кубани смогут проголосовать досрочно

Жители Краснодарского края, планирующие принять участие в голосовании 13 сентября, смогут сделать это досрочно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:43

2020-09-09T13:43

2020-09-09T13:43

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, планирующие принять участие в голосовании 13 сентября, смогут сделать это досрочно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, власти региона особое внимание уделят мерам эпидемиологической безопасности, сообщил журналистам глава Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."До единого дня голосования – 13 сентября остается всего несколько дней. Эти выборы будут особенными: впервые у граждан появилась возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать большого количества людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией", - отметил глава края.Он добавил, что пандемия накладывает на регион дополнительную ответственность в организации выборов. "Подготовка была начата задолго. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тысячи участков уже готовы принять избирателей", - уточнил губернатор.По его словам, в зоне особого внимания – соблюдение мер эпидемиологической безопасности. "Для этого все участковые комиссии получили средства индивидуальной защиты для участников избирательного процесса. Избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня", - отметил Кондратьев.По его данным, в выборах будут задействованы более 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий. "В крае будет использован успешный опыт, полученный во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Будет организовано голосование на придомовых и удаленных территориях. У жителей края также есть возможность проголосовать и на дому", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20200907/kuban-1576858917.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество