https://ria.ru/20200909/foto-1576999975.html

Экс-солистка "Серебра" поделилась с фанатами “пикантными” фото в постели

Бывшая участница группы "Серебро" Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она позирует в образе принцессы. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:59

2020-09-09T17:59

2020-09-09T17:59

екатерина кищук

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Бывшая участница группы "Серебро" <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-kischuk" target="_blank">Екатерина Кищук</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE3vi3eH6fZ/" target="_blank">Instagram</a> фотографии, на которых она позирует в образе принцессы. На снимке певица лежит на кровати в розовом мятом платье и белых носках до колена. “Будто меня воспитала няня, а не улица”, - подписала кадр Кищук. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что снимки выглядят достаточно “пикантно”, но похвалили образ артистки. “Как будто Алиса вернулась из страны чудес”, - написал we.and.i.hotel.“Королева”, - прокомментировала marina_la1ka.“Какая ты красивая!” - похвалила певицу polina_materinko.“Куколка”, - отреагировала на фото olga_qq.“Смотри туфельку не потеряй”, - пошутил super4stas.“Лучшая!” - призналась nastya_krainoova.Некоторые пользователи все-таки раскритиковали позу Кищук, сочтя ее слишком вульгарной. “Это что, роды?!” - задались вопросом сразу несколько комментаторов.

https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576989900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина кищук, шоу-бизнес