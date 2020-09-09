https://ria.ru/20200909/foto-1576999975.html
Экс-солистка "Серебра" поделилась с фанатами “пикантными” фото в постели
Бывшая участница группы "Серебро" Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она позирует в образе принцессы. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:59
2020-09-09T17:59
2020-09-09T17:59
екатерина кищук
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Бывшая участница группы "Серебро" <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-kischuk" target="_blank">Екатерина Кищук</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE3vi3eH6fZ/" target="_blank">Instagram</a> фотографии, на которых она позирует в образе принцессы. На снимке певица лежит на кровати в розовом мятом платье и белых носках до колена. “Будто меня воспитала няня, а не улица”, - подписала кадр Кищук. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что снимки выглядят достаточно “пикантно”, но похвалили образ артистки. “Как будто Алиса вернулась из страны чудес”, - написал we.and.i.hotel.“Королева”, - прокомментировала marina_la1ka.“Какая ты красивая!” - похвалила певицу polina_materinko.“Куколка”, - отреагировала на фото olga_qq.“Смотри туфельку не потеряй”, - пошутил super4stas.“Лучшая!” - призналась nastya_krainoova.Некоторые пользователи все-таки раскритиковали позу Кищук, сочтя ее слишком вульгарной. “Это что, роды?!” - задались вопросом сразу несколько комментаторов.
https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576989900.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина кищук, шоу-бизнес
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Бывшая участница группы "Серебро" Екатерина Кищук
опубликовала в своем Instagram
фотографии, на которых она позирует в образе принцессы.
На снимке певица лежит на кровати в розовом мятом платье и белых носках до колена. “Будто меня воспитала няня, а не улица”, - подписала кадр Кищук.
В комментариях пользователи обратили внимание на то, что снимки выглядят достаточно “пикантно”, но похвалили образ артистки.
“Как будто Алиса вернулась из страны чудес”, - написал we.and.i.hotel.
“Королева”, - прокомментировала marina_la1ka.
“Какая ты красивая!” - похвалила певицу polina_materinko.
“Куколка”, - отреагировала на фото olga_qq.
“Смотри туфельку не потеряй”, - пошутил super4stas.
“Лучшая!” - призналась nastya_krainoova.
Некоторые пользователи все-таки раскритиковали позу Кищук, сочтя ее слишком вульгарной. “Это что, роды?!” - задались вопросом сразу несколько комментаторов.