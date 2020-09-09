https://ria.ru/20200909/foto-1576963194.html

Откровенное фото экс-солистки "Блестящих" лишило поклонников сна

Российская певица и телеведущая, экс-солистка поп-группы "Блестящие" Ольга Орлова порадовала поклонников пикантным снимком в Instagram. РИА Новости, 09.09.2020

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мария горбань

шоу-бизнес

мальдивы

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российская певица и телеведущая, экс-солистка поп-группы "Блестящие" Ольга Орлова порадовала поклонников пикантным снимком в <a href="https://www.instagram.com/p/CE2L2jkJ3k6/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a>. Артистка снялась на фоне живописного пейзажа в темно-синем купальнике с акцентом на декольте. Поклонники посчитали, что Орлова продемонстрировала слишком много, когда развязала шнурки, подчеркнув свой бюст.В подписи к снимку экс-солистка "Блестящих" поинтересовалась, о чем думают ее поклонники перед сном. В комментариях многие раскритиковали наряд певицы, посчитав, что она не выглядит скромно. Купальник назвали вызывающим, но некоторые заступились за певицу, выразив ей комплименты."Это вы для парней выложили?" — написала одна из читательниц.Представители мужской половины аудитории заявили, что им "теперь не уснуть".Ранее российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> во время отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a> поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото.Девушка снялась на фоне лазурной воды. На фото она сидит на пляже на фоне океана без верхней части купальника — грудь она прикрывает рукой и мокрыми волосами.

мальдивы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, шоу-бизнес, мальдивы