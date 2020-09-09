https://ria.ru/20200909/figura-1576975430.html

"Сногсшибательная": фигура звезды "Уральских пельменей" восхитила фанатов

Экс-участница “Уральских пельменей” Юлия Михалкова опубликовала в Instagram фотографию в коротком платье, чем вызвала восхищение поклонников. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:23

юлия михалкова

шоу-бизнес

уральские пельмени

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Экс-участница “Уральских пельменей” <a href="https://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova" target="_blank">Юлия Михалкова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1Z0pDg-iW/">Instagram</a> фотографию в коротком платье, чем вызвала восхищение поклонников. 37-летняя звезда поделилась снимком, на котором она прогуливается по улицам Москвы в мини-платье белого цвета и легком голубом пиджаке. Свой образ Михалкова дополнила солнцезащитными очками и сумкой с массивной цепью. В подписи к фото она сообщила о том, что любит “бабье лето”. “Для меня летние дни в сентябре - это как комплимент от шеф-повара. Ты вкусно поужинала и готова оплатить счет, но тебе приносят десерт - просто так! И ты чуть-чуть счастлива”, - написала артистка. Подписчики высоко оценили образ экс-участницы “Уральских пельменей”.“Юля! Замечательно выглядишь”, - сделал комплимент vitos737.“Развитый интеллект, великолепное чувство юмора, ослепительная красота и тонкий романтизм! Таких как Вы не бывает”, - восхитился rvbabayan.“Сногсшибательная”, - прокомментировал olegsilvanovich.“Какая красота”, - написал ivsa28. Ранее Михалкова рассказала о том, что нередко сталкивалась с харассментом. Звезда также вспомнила случай, когда ей предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги.

https://ria.ru/20200825/mikhalkova-1576296613.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени