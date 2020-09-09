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"Сногсшибательная": фигура звезды "Уральских пельменей" восхитила фанатов
Экс-участница “Уральских пельменей” Юлия Михалкова опубликовала в Instagram фотографию в коротком платье, чем вызвала восхищение поклонников. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:23
2020-09-09T12:23
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Экс-участница “Уральских пельменей” <a href="https://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova" target="_blank">Юлия Михалкова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1Z0pDg-iW/">Instagram</a> фотографию в коротком платье, чем вызвала восхищение поклонников. 37-летняя звезда поделилась снимком, на котором она прогуливается по улицам Москвы в мини-платье белого цвета и легком голубом пиджаке. Свой образ Михалкова дополнила солнцезащитными очками и сумкой с массивной цепью. В подписи к фото она сообщила о том, что любит “бабье лето”. “Для меня летние дни в сентябре - это как комплимент от шеф-повара. Ты вкусно поужинала и готова оплатить счет, но тебе приносят десерт - просто так! И ты чуть-чуть счастлива”, - написала артистка. Подписчики высоко оценили образ экс-участницы “Уральских пельменей”.“Юля! Замечательно выглядишь”, - сделал комплимент vitos737.“Развитый интеллект, великолепное чувство юмора, ослепительная красота и тонкий романтизм! Таких как Вы не бывает”, - восхитился rvbabayan.“Сногсшибательная”, - прокомментировал olegsilvanovich.“Какая красота”, - написал ivsa28. Ранее Михалкова рассказала о том, что нередко сталкивалась с харассментом. Звезда также вспомнила случай, когда ей предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги.
https://ria.ru/20200825/mikhalkova-1576296613.html
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юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени

"Сногсшибательная": фигура звезды "Уральских пельменей" восхитила фанатов

12:23 09.09.2020
20348
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-участница “Уральских пельменей” Юлия Михалкова опубликовала в Instagram фотографию в коротком платье, чем вызвала восхищение поклонников.
37-летняя звезда поделилась снимком, на котором она прогуливается по улицам Москвы в мини-платье белого цвета и легком голубом пиджаке. Свой образ Михалкова дополнила солнцезащитными очками и сумкой с массивной цепью. В подписи к фото она сообщила о том, что любит “бабье лето”.
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Люблю "бабье лето"! Когда Москва купается в солнце, и люди из последних сил сопротивляются теплым курткам и кашемировым пальто. Для меня летние дни в сентябре - это как комплимент от шеф-повара. Ты вкусно поужинала и готова оплатить счёт, но тебе приносят десерт - просто так! И ты чуть-чуть счастлива. Сейчас светит солнце, и я чуть-чуть счастлива! Всё, пошла гулять! 😁

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

“Для меня летние дни в сентябре - это как комплимент от шеф-повара. Ты вкусно поужинала и готова оплатить счет, но тебе приносят десерт - просто так! И ты чуть-чуть счастлива”, - написала артистка.
Подписчики высоко оценили образ экс-участницы “Уральских пельменей”.
“Юля! Замечательно выглядишь”, - сделал комплимент vitos737.
“Развитый интеллект, великолепное чувство юмора, ослепительная красота и тонкий романтизм! Таких как Вы не бывает”, - восхитился rvbabayan.
“Сногсшибательная”, - прокомментировал olegsilvanovich.
“Какая красота”, - написал ivsa28.
Ранее Михалкова рассказала о том, что нередко сталкивалась с харассментом. Звезда также вспомнила случай, когда ей предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги.
Актриса Юлия Михалкова - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 16:49
Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей
8010013
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Юлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмени
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