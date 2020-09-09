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В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:03
2020-09-09T17:11
здоровье - общество
москва
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила <a href="https://www.irk.kp.ru/daily/217180/4284526/" target="_blank">"Комсомольская правда".</a>По информации издания, ребенок выронил монету и наклонился ее поднять, но не успел, из-за чего левая рука попала под полотно.Врачи диагностировали у девочки рваную рану на одном из пальцев."Спасибо врачам, все аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем", — приводит газета слова матери девочки.Ребенка уже забрали из больницы домой.
https://ria.ru/20180327/1517379256.html
после прочтения заголовка было ощущение, что она без руки осталась. А всего-то палец повредила.. Зачем ТАК страшить читателей?
71
Так пофиг 🤷🏻‍♂️ пусть родители за детьми следят.А то понарожают,а потом дети за монетами тянуться?! Серьзно? Это бедная семья,у которой нет денег,что дети мелочь по метро собирают?
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, москва, общество, происшествия

В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро

17:03 09.09.2020 (обновлено: 17:11 09.09.2020)
47223
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЭскалатор в Московском метрополитене
Эскалатор в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила "Комсомольская правда".
По информации издания, ребенок выронил монету и наклонился ее поднять, но не успел, из-за чего левая рука попала под полотно.
В Турции сломанный эскалатор зажевал мужчину - РИА Новости, 1920, 27.03.2018
27 марта 2018, 15:25
В Турции сломанный эскалатор "зажевал" мужчину
Врачи диагностировали у девочки рваную рану на одном из пальцев.
"Спасибо врачам, все аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем", — приводит газета слова матери девочки.
Ребенка уже забрали из больницы домой.
106939681013
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Здоровье - ОбществоМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
после прочтения заголовка было ощущение, что она без руки осталась. А всего-то палец повредила.. Зачем ТАК страшить читателей?
9 сентября, 17:06
О Ольга Занкова
6811001
Так пофиг 🤷🏻‍♂️ пусть родители за детьми следят.А то понарожают,а потом дети за монетами тянуться?! Серьзно? Это бедная семья,у которой нет денег,что дети мелочь по метро собирают?
9 сентября, 18:43
Олег МаксимовОлег Максимов
0010110
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