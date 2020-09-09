https://ria.ru/20200909/eskalator-1576997599.html

В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро

Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:03

2020-09-09T17:03

2020-09-09T17:11

здоровье - общество

москва

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила <a href="https://www.irk.kp.ru/daily/217180/4284526/" target="_blank">"Комсомольская правда".</a>По информации издания, ребенок выронил монету и наклонился ее поднять, но не успел, из-за чего левая рука попала под полотно.Врачи диагностировали у девочки рваную рану на одном из пальцев."Спасибо врачам, все аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем", — приводит газета слова матери девочки.Ребенка уже забрали из больницы домой.

https://ria.ru/20180327/1517379256.html

Ольга Занкова после прочтения заголовка было ощущение, что она без руки осталась. А всего-то палец повредила.. Зачем ТАК страшить читателей? 71

Олег Максимов Так пофиг 🤷🏻‍♂️ пусть родители за детьми следят.А то понарожают,а потом дети за монетами тянуться?! Серьзно? Это бедная семья,у которой нет денег,что дети мелочь по метро собирают? 12

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, общество, происшествия