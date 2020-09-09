https://ria.ru/20200909/eskalator-1576997599.html
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:03
2020-09-09T17:03
2020-09-09T17:11
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москва
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро на станции "Савеловская", сообщила <a href="https://www.irk.kp.ru/daily/217180/4284526/" target="_blank">"Комсомольская правда".</a>По информации издания, ребенок выронил монету и наклонился ее поднять, но не успел, из-за чего левая рука попала под полотно.Врачи диагностировали у девочки рваную рану на одном из пальцев."Спасибо врачам, все аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем", — приводит газета слова матери девочки.Ребенка уже забрали из больницы домой.
https://ria.ru/20180327/1517379256.html
Ольга Занкова
после прочтения заголовка было ощущение, что она без руки осталась. А всего-то палец повредила.. Зачем ТАК страшить читателей?
71
Олег Максимов
Так пофиг 🤷🏻♂️ пусть родители за детьми следят.А то понарожают,а потом дети за монетами тянуться?! Серьзно? Это бедная семья,у которой нет денег,что дети мелочь по метро собирают?
12
5
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, происшествия