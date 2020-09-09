https://ria.ru/20200909/efremov-1576988273.html

Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, ищет нового адвоката, однако окончательное решение остается за самим Ефремовым, заявила РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:46

2020-09-09T14:46

2020-09-09T14:46

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

онк

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>ЕМОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Семья актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, ищет нового адвоката, однако окончательное решение остается за самим <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a>, заявила РИА Новости народная артистка РФ, бывшая жена актера Евгения Добровольская.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев накануне вечером заявил, что уже подал апелляцию. В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/umnaya-tonirovka-1576984221.html

Ольга Занкова а то что Ефремов убийца - это не ужас? Семья Ефремова извиниться перед потерпевшими не хочет, раз он не умеет? Хотя трудно не согласиться, адвокат сделал все, чтобы усугубить положение 10

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, москва, происшествия