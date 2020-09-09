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https://ria.ru/20200909/efremov-1576988273.html
Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева
Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, ищет нового адвоката, однако окончательное решение остается за самим Ефремовым, заявила РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:46
2020-09-09T14:46
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>ЕМОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Семья актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, ищет нового адвоката, однако окончательное решение остается за самим <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a>, заявила РИА Новости народная артистка РФ, бывшая жена актера Евгения Добровольская.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев накануне вечером заявил, что уже подал апелляцию. В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/umnaya-tonirovka-1576984221.html
а то что Ефремов убийца - это не ужас? Семья Ефремова извиниться перед потерпевшими не хочет, раз он не умеет? Хотя трудно не согласиться, адвокат сделал все, чтобы усугубить положение
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, москва, происшествия

Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева

14:46 09.09.2020
3223
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
ЕМОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, ищет нового адвоката, однако окончательное решение остается за самим Ефремовым, заявила РИА Новости народная артистка РФ, бывшая жена актера Евгения Добровольская.
"Семья и близкие хотят найти нового адвоката, ищут, но официальные вопросы решает только Михаил Олегович, поэтому мы сомневаемся, что будет новый адвокат. Для всех нас загадка, почему (Эльман) Пашаев до сих пор работает с Михаилом Олеговичем. У меня лично ощущение, что он только вредит. Повторюсь, что в этом вопросе все решает только Миша. Мы не можем с ним связаться, но, судя по поступкам Пашаева, ничего не изменилось. Мы очень сомневаемся в том, что он профессионал. Это ужас", - рассказала собеседница агентства.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев накануне вечером заявил, что уже подал апелляцию. В среду ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".
ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Обсудить 9
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
а то что Ефремов убийца - это не ужас? Семья Ефремова извиниться перед потерпевшими не хочет, раз он не умеет? Хотя трудно не согласиться, адвокат сделал все, чтобы усугубить положение
9 сентября, 14:51
О Ольга Занкова
800002
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