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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200909/efremov-1576987120.html
Известный священник призвал остановить травлю Ефремова в соцсетях
Известный московский священнослужитель, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал остановить травлю осужденного... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:31
2020-09-09T14:31
религия и мировоззрение
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Известный московский священнослужитель, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал остановить травлю осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в СМИ и соцсетях, отметив, что нужно "жалеть заключенных" и "молиться за них"."Суд принял свое страшное и, возможно, справедливое решение. Многие противники актера, а также родственники несчастного и симпатичнейшего погибшего в аварии Сергея Захарова вполне удовлетворены приговором. Но что я слышу по ТВ и читаю в ФБ? Люди продолжают клеймить Ефремова, говорить о слишком санаторном режиме тюрьмы и лагеря - "в ад его"! Люди, опомнитесь!" - написал Вигилянский на своей странице в Facebook.По его словам, "в крови" у русских людей - "жалеть заключенных, молиться за них, помогать всем тем, кто находится в узах". "Остановитесь! Наберите в рот воды, если не можете сдержать себя", - посоветовал священник.Он отметил, что лично сам "ни одного слова прилюдно не высказал по поводу дела Михаила Ефремова - ни за, ни против"."Среди своих я, конечно, говорил, что очень хотел, чтобы Михаил Олегович призвал к себе священника для исповеди, которая бы Божией благодатью помогла человеку через Таинство понять свой проступок и начать новую жизнь. Надеюсь, что он это или сделал, или сделает", - добавил Вигилянский.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/efremov-1576986320.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/pashaev-1576979327.html
А чего не призвал своих человеколюбивых коллег прекратить травлю И.В.Сталина, В.И.Ленина, советского государства в целом? Двойные стандарты, понимаш.
54
Ефремову не нужна защита православного священика,его защищают шаманы с бубнами)))
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, михаил ефремов

Известный священник призвал остановить травлю Ефремова в соцсетях

14:31 09.09.2020
5101
© Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Игорь Палкин
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Известный московский священнослужитель, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал остановить травлю осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в СМИ и соцсетях, отметив, что нужно "жалеть заключенных" и "молиться за них".
"Суд принял свое страшное и, возможно, справедливое решение. Многие противники актера, а также родственники несчастного и симпатичнейшего погибшего в аварии Сергея Захарова вполне удовлетворены приговором. Но что я слышу по ТВ и читаю в ФБ? Люди продолжают клеймить Ефремова, говорить о слишком санаторном режиме тюрьмы и лагеря - "в ад его"! Люди, опомнитесь!" - написал Вигилянский на своей странице в Facebook.
По его словам, "в крови" у русских людей - "жалеть заключенных, молиться за них, помогать всем тем, кто находится в узах". "Остановитесь! Наберите в рот воды, если не можете сдержать себя", - посоветовал священник.
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Он отметил, что лично сам "ни одного слова прилюдно не высказал по поводу дела Михаила Ефремова - ни за, ни против".
"Среди своих я, конечно, говорил, что очень хотел, чтобы Михаил Олегович призвал к себе священника для исповеди, которая бы Божией благодатью помогла человеку через Таинство понять свой проступок и начать новую жизнь. Надеюсь, что он это или сделал, или сделает", - добавил Вигилянский.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Религия и мировоззрениеСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийМихаил Ефремов
Популярные комментарии
А чего не призвал своих человеколюбивых коллег прекратить травлю И.В.Сталина, В.И.Ленина, советского государства в целом? Двойные стандарты, понимаш.
9 сентября, 14:34
Александр АникинАлександр Аникин
4700034
Ефремову не нужна защита православного священика,его защищают шаманы с бубнами)))
9 сентября, 16:28
Александр СветловАлександр Светлов
1240013
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