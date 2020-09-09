https://ria.ru/20200909/efremov-1576984438.html

Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Артист Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил первую передачу в СИЗО, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:53

2020-09-09T13:53

2020-09-09T13:53

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

иван охлобыстин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил первую передачу в СИЗО, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.Ранее правозащитница рассказала РИА Новости, что у Ефремова в СИЗО-5 взяли все необходимые анализы, чувствует он себя хорошо. Артист обещал прочитать для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", которую для него написал сценарист <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a>.ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/pashaev-1576979327.html

zavval Управляют сознанием людей на раз-два! Вместо того, чтобы решать груду социально-экономических проблем, имеющих место в управлении государством, обществом и экономикой, проще всего переключать периодически внимание народа на Украину, Сирию, потом снова Украину, теперь Белоруссию, очень кстати и дело Ефремова появилось - всё, что угодно, только не о нищенских пенсиях и зарплатах, о безработице, о полномасштабном кризисе в экономике и т. д., и т. п.! Шумиха вокруг "прививки" мало им, теперь будем знать чтО и ктоЕфремову принесут передачку, что у него будет на завтрак, обед и ужин! Потом напишут, нет ли у него проблем с пищеварением и какая у него в камере параша! 31

Егор Панкратов Пашаева пусть прихватит с собой.... 19

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, иван охлобыстин, москва, происшествия