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https://ria.ru/20200909/efremov-1576971051.html
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
Адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с "Комсомольской правдой" оценил шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение и другие послабления. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:45
2020-09-09T10:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
леонид ольшанский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Olshanskijj/" target="_blank">Леонид Ольшанский</a> в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> оценил шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение и другие послабления.Юрист напомнил, что подать прошение об УДО можно после того, как пройдет половина назначенного судом срока. В случае с Ефремовым это четыре года. Так как актер — многодетный отец, носит звание народного артиста и был удостоен нескольких государственных наград, решение суда будет, скорее всего, в его пользу.Помимо этого, уже через год актер может попросить перевести его в колонию-поселение."Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое — соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например. Второе — не нарушать режим содержания: вставать по расписанию, отвечать на обращения конвоиров : "Да, товарищ начальник". И третье — самое простое для Михаила Олеговича — участвовать в общественной жизни колонии", — пояснил Ольшанский. Накануне Пресненский суд Москвы приговорил <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> к восьми годам колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил фургон, за рулем которого был курьер <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. От полученных травм Захаров скончался в больнице через несколько часов.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, леонид ольшанский, происшествия

Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение

10:45 09.09.2020 (обновлено: 10:56 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с "Комсомольской правдой" оценил шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение и другие послабления.
Юрист напомнил, что подать прошение об УДО можно после того, как пройдет половина назначенного судом срока. В случае с Ефремовым это четыре года. Так как актер — многодетный отец, носит звание народного артиста и был удостоен нескольких государственных наград, решение суда будет, скорее всего, в его пользу.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
00:53
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Помимо этого, уже через год актер может попросить перевести его в колонию-поселение.
"Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое — соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например. Второе — не нарушать режим содержания: вставать по расписанию, отвечать на обращения конвоиров : "Да, товарищ начальник". И третье — самое простое для Михаила Олеговича — участвовать в общественной жизни колонии", — пояснил Ольшанский.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице через несколько часов.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЛеонид ОльшанскийПроисшествия
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