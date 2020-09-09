https://ria.ru/20200909/efremov-1576971051.html

Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение

Адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с "Комсомольской правдой" оценил шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение и другие послабления. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:45

2020-09-09T10:45

2020-09-09T10:56

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

леонид ольшанский

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Olshanskijj/" target="_blank">Леонид Ольшанский</a> в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> оценил шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение и другие послабления.Юрист напомнил, что подать прошение об УДО можно после того, как пройдет половина назначенного судом срока. В случае с Ефремовым это четыре года. Так как актер — многодетный отец, носит звание народного артиста и был удостоен нескольких государственных наград, решение суда будет, скорее всего, в его пользу.Помимо этого, уже через год актер может попросить перевести его в колонию-поселение."Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое — соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например. Второе — не нарушать режим содержания: вставать по расписанию, отвечать на обращения конвоиров : "Да, товарищ начальник". И третье — самое простое для Михаила Олеговича — участвовать в общественной жизни колонии", — пояснил Ольшанский. Накануне Пресненский суд Москвы приговорил <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> к восьми годам колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил фургон, за рулем которого был курьер <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. От полученных травм Захаров скончался в больнице через несколько часов.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html

https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, леонид ольшанский, происшествия