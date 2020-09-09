https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал в беседе с "МК", что ждет Михаила Ефремова в колонии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:53
2020-09-09T00:53
2020-09-09T08:38
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a>", что ждет <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в колонии.Накануне Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, а также лишил его водительских прав на три года. Защита актера обжаловала приговор. По словам бывшего руководителя одной из колоний, к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся сочувствием."Не обязательно быть наркоманом или пьяницей. Не вовремя уснул за рулем, отвлекся — вот и ДТП. И в администрации к ним с сочувствием относятся. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то обычно их отпускают", — рассказал собеседник издания.По его словам, в колонии Ефремов может попасть на различные производства. "Сейчас в любой колонии есть своя пекарня. Мы уже не закупаем, а выпекаем сами хлеб для нужд. Кроме того, у каждой колонии свой уклон. Кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты", — пояснил экс-начальник.Кроме того, Ефремову могут разрешить заниматься театральными постановками. "Конечно, в субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19:00 до 21:00. Кто на гитаре идет играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И осужденные другие с радостью идут на концерт", — добавил он.Авария по вине актера произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, пьяный Ефремов вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, а затем не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фругоном "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576959669.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576947117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал в беседе с "МК
", что ждет Михаила Ефремова
в колонии.
Накануне Пресненский суд Москвы
приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, а также лишил его водительских прав на три года. Защита актера обжаловала приговор.
По словам бывшего руководителя одной из колоний, к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся сочувствием.
"Не обязательно быть наркоманом или пьяницей. Не вовремя уснул за рулем, отвлекся — вот и ДТП. И в администрации к ним с сочувствием относятся. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то обычно их отпускают", — рассказал собеседник издания.
По его словам, в колонии Ефремов может попасть на различные производства.
"Сейчас в любой колонии есть своя пекарня. Мы уже не закупаем, а выпекаем сами хлеб для нужд. Кроме того, у каждой колонии свой уклон. Кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты", — пояснил экс-начальник.
Кроме того, Ефремову могут разрешить заниматься театральными постановками. "Конечно, в субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19:00 до 21:00. Кто на гитаре идет играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И осужденные другие с радостью идут на концерт", — добавил он.
Авария по вине актера произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, пьяный Ефремов вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, а затем не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фругоном "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.