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https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html
Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской
Актер Никита Джигурда отправил Александру Добровинскому письмо с раскраской, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:00
2020-09-09T18:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
никита джигурда
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> отправил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a> письмо с раскраской, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/311348/supersemejka-dzigurda-prislal-dobrovinskomu-pismo-sraskraskoj-foto/" target="_blank">"Пятый канал".</a>Отмечается, что она посвящена персонажам мультфильма "Суперсемейка". В статье на сайте телеканала указывается, что, возможно, подобным образом артист хотел намекнуть на родственников <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, интересы которых представлял в суде Добровинский.Накануне Джигурда назвал беспределом приговор Ефремову. Он считает, что за рулем автомобиля в момент аварии находился не сам артист, а актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, вину которой Ефремов якобы взял на себя.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии. По версии следствия, 8 июня пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html
https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html
И ведь не лечится.
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)* О своей семейке Джигурда раскраску постеснялся прислать)*
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, происшествия

Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской

18:00 09.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда отправил Александру Добровинскому письмо с раскраской, сообщил "Пятый канал".
Отмечается, что она посвящена персонажам мультфильма "Суперсемейка". В статье на сайте телеканала указывается, что, возможно, подобным образом артист хотел намекнуть на родственников Сергея Захарова, интересы которых представлял в суде Добровинский.
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Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. По версии следствия, 8 июня пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Популярные комментарии
И ведь не лечится.
9 сентября, 18:12
АМАлександр Марков
1810000
)* О своей семейке Джигурда раскраску постеснялся прислать)*
9 сентября, 18:06
галина волох ( Морозова )галина волох ( Морозова )
1160000
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