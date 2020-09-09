https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html

Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской

Актер Никита Джигурда отправил Александру Добровинскому письмо с раскраской, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:00

2020-09-09T18:00

2020-09-09T18:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

никита джигурда

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> отправил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a> письмо с раскраской, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/311348/supersemejka-dzigurda-prislal-dobrovinskomu-pismo-sraskraskoj-foto/" target="_blank">"Пятый канал".</a>Отмечается, что она посвящена персонажам мультфильма "Суперсемейка". В статье на сайте телеканала указывается, что, возможно, подобным образом артист хотел намекнуть на родственников <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, интересы которых представлял в суде Добровинский.Накануне Джигурда назвал беспределом приговор Ефремову. Он считает, что за рулем автомобиля в момент аварии находился не сам артист, а актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, вину которой Ефремов якобы взял на себя.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии. По версии следствия, 8 июня пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html

https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html

Александр Марков И ведь не лечится. 19

галина волох ( Морозова ) )* О своей семейке Джигурда раскраску постеснялся прислать)* 17

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, происшествия