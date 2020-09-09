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Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200909/dostoprimechatelnosti-1576927440.html
Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, сообщает The Sun. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:19
2020-09-09T00:19
ватикан
япония
египет
туризм
туризм
эйфелева башня
анна франк
новости - туризм
лондон
таиланд
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12584491/tourist-attraction-photo-ban-france-italy-amsterdam/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Путешественники со всего мира стремятся не только увидеть, но и запечатлеть на память известные шедевры архитектуры. Но съемка внутри может быть запрещена – для защиты экспонатов или по религиозным соображениям.Так, на сайте лондонского Вестминстерского аббатства, где проходила брачная церемония Кейт Мидлтон и принца Уильяма, говорится, что его "уникальной красотой и историей трудно наслаждаться, отвлекаясь на фото" и что "фотография разрушает священную атмосферу в здании, которое является, прежде всего, действующей церковью".Знаменитую парижскую Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью – световое шоу защищено авторскими правами его создателей. Днем – можно. Также внутри парижского собора Сакре-Кер нельзя делать фото из-за его религиозного значения — это действующий католический храм. На его сайте говорится, что служители стремятся "сохранить подходящую атмосферу для молитвы". Нарушителей могут попросить покинуть помещение.Обычно музеи запрещают делать снимки из-за вспышки, которая негативно влияет на экспонаты. В амстердамском музее Ван Гога не разрешается делать кадры произведений искусства, зато смотрители позволяют сфотографироваться в вестибюле – у специально отведенной стены для селфи.Еще в Амстердаме запрещено делать фото в Доме Анны Франк. Считается, что фотовспышки туристов "мешают посетителям размышлять".В ватиканской Секстинской капелле нельзя запечатлеть на фото потолок, расписанный Микеланджело. Вспышки аппаратуры могут его повредить. Но это не единственная причина: ремонтные работы внутри помещения финансировались крупным японским телеканалом. Ему теперь принадлежат эксклюзивные права на съемку там.Запрет делать фотокадры в Египетской долине царей власти объясняют необходимостью защитить постройки. Без вспышки снимать все же можно, но – за отдельную плату. Иначе – тюрьма.На популярном в Таиланде пляже Май Као нельзя делать фотографии на фоне идущих на посадку самолетов. Аэропорт находится очень близко, и вспышки мешают пилотам управлять лайнерами. Незаконопослушные любители селфи могут попасть за решетку.В японском Киото запрещено делать фотографии на Гион-стрит. Тех, кто преследует и пытается сфотографировать работающих тут гейш, ждет штраф примерно в семь тысяч рублей.
https://ria.ru/20200907/stambul-1576856295.html
ватикан
япония
египет
лондон
таиланд
париж
амстердам
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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ватикан, япония, египет, туризм, эйфелева башня, анна франк, новости - туризм, лондон, таиланд, париж, амстердам

Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать

00:19 09.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСобор Базилика Сакре Кер на холме Монмартр в Париже
Собор Базилика Сакре Кер на холме Монмартр в Париже - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, сообщает The Sun.
Путешественники со всего мира стремятся не только увидеть, но и запечатлеть на память известные шедевры архитектуры. Но съемка внутри может быть запрещена – для защиты экспонатов или по религиозным соображениям.
Так, на сайте лондонского Вестминстерского аббатства, где проходила брачная церемония Кейт Мидлтон и принца Уильяма, говорится, что его "уникальной красотой и историей трудно наслаждаться, отвлекаясь на фото" и что "фотография разрушает священную атмосферу в здании, которое является, прежде всего, действующей церковью".
Знаменитую парижскую Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью – световое шоу защищено авторскими правами его создателей. Днем – можно.
© РИА Новости / Александра Масальцева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александра Масальцева
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня
Также внутри парижского собора Сакре-Кер нельзя делать фото из-за его религиозного значения — это действующий католический храм. На его сайте говорится, что служители стремятся "сохранить подходящую атмосферу для молитвы". Нарушителей могут попросить покинуть помещение.
Обычно музеи запрещают делать снимки из-за вспышки, которая негативно влияет на экспонаты. В амстердамском музее Ван Гога не разрешается делать кадры произведений искусства, зато смотрители позволяют сфотографироваться в вестибюле – у специально отведенной стены для селфи.
© РИА Новости / Юлия БатырьМузей Винсента Ван Гога в Амстердаме
Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Юлия Батырь
Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме
Еще в Амстердаме запрещено делать фото в Доме Анны Франк. Считается, что фотовспышки туристов "мешают посетителям размышлять".
В ватиканской Секстинской капелле нельзя запечатлеть на фото потолок, расписанный Микеланджело. Вспышки аппаратуры могут его повредить. Но это не единственная причина: ремонтные работы внутри помещения финансировались крупным японским телеканалом. Ему теперь принадлежат эксклюзивные права на съемку там.
© Фото : Peter J. BubenikЛуксор, Долина Царей
Луксор, Долина Царей - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Peter J. Bubenik
Луксор, Долина Царей
Запрет делать фотокадры в Египетской долине царей власти объясняют необходимостью защитить постройки. Без вспышки снимать все же можно, но – за отдельную плату. Иначе – тюрьма.
На популярном в Таиланде пляже Май Као нельзя делать фотографии на фоне идущих на посадку самолетов. Аэропорт находится очень близко, и вспышки мешают пилотам управлять лайнерами. Незаконопослушные любители селфи могут попасть за решетку.
© Depositphotos / pat138241Улица Саннензака в Киото, Япония
Улица Саннензака в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Depositphotos / pat138241
Улица Саннензака в Киото, Япония
В японском Киото запрещено делать фотографии на Гион-стрит. Тех, кто преследует и пытается сфотографировать работающих тут гейш, ждет штраф примерно в семь тысяч рублей.
Верующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 13:13Туризм
Эксперты пояснили новые правила посещения Святой Софии в Стамбуле
3113104
ТуризмВатиканЯпонияЕгипетТуризмЭйфелева башняАнна ФранкНовости - ТуризмЛондонТаиландПарижАмстердам
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