https://ria.ru/20200909/dostoprimechatelnosti-1576927440.html

Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать

Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, сообщает The Sun. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T00:19

2020-09-09T00:19

2020-09-09T00:19

ватикан

япония

египет

туризм

туризм

эйфелева башня

анна франк

новости - туризм

лондон

таиланд

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12584491/tourist-attraction-photo-ban-france-italy-amsterdam/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Путешественники со всего мира стремятся не только увидеть, но и запечатлеть на память известные шедевры архитектуры. Но съемка внутри может быть запрещена – для защиты экспонатов или по религиозным соображениям.Так, на сайте лондонского Вестминстерского аббатства, где проходила брачная церемония Кейт Мидлтон и принца Уильяма, говорится, что его "уникальной красотой и историей трудно наслаждаться, отвлекаясь на фото" и что "фотография разрушает священную атмосферу в здании, которое является, прежде всего, действующей церковью".Знаменитую парижскую Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью – световое шоу защищено авторскими правами его создателей. Днем – можно. Также внутри парижского собора Сакре-Кер нельзя делать фото из-за его религиозного значения — это действующий католический храм. На его сайте говорится, что служители стремятся "сохранить подходящую атмосферу для молитвы". Нарушителей могут попросить покинуть помещение.Обычно музеи запрещают делать снимки из-за вспышки, которая негативно влияет на экспонаты. В амстердамском музее Ван Гога не разрешается делать кадры произведений искусства, зато смотрители позволяют сфотографироваться в вестибюле – у специально отведенной стены для селфи.Еще в Амстердаме запрещено делать фото в Доме Анны Франк. Считается, что фотовспышки туристов "мешают посетителям размышлять".В ватиканской Секстинской капелле нельзя запечатлеть на фото потолок, расписанный Микеланджело. Вспышки аппаратуры могут его повредить. Но это не единственная причина: ремонтные работы внутри помещения финансировались крупным японским телеканалом. Ему теперь принадлежат эксклюзивные права на съемку там.Запрет делать фотокадры в Египетской долине царей власти объясняют необходимостью защитить постройки. Без вспышки снимать все же можно, но – за отдельную плату. Иначе – тюрьма.На популярном в Таиланде пляже Май Као нельзя делать фотографии на фоне идущих на посадку самолетов. Аэропорт находится очень близко, и вспышки мешают пилотам управлять лайнерами. Незаконопослушные любители селфи могут попасть за решетку.В японском Киото запрещено делать фотографии на Гион-стрит. Тех, кто преследует и пытается сфотографировать работающих тут гейш, ждет штраф примерно в семь тысяч рублей.

https://ria.ru/20200907/stambul-1576856295.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, япония, египет, туризм, эйфелева башня, анна франк, новости - туризм, лондон, таиланд, париж, амстердам