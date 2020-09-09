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Донбасс предложил провести инспекцию в "серой зоне"
Донбасс предложил Киеву провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе поселка Шумы в четверг из-за выявленных самопровозглашенными республиками... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:54
2020-09-09T15:54
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе поселка Шумы в четверг из-за выявленных самопровозглашенными республиками нарушений, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Как отметил Грызлов, в среду состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно было посвящено нарушению со стороны Киева дополнительных мер, согласованных 22 июля."По информации, которую представил Донбасс, киевская сторона расширила свое присутствие на участке в так называемой "серой зоне", создавая новые позиции. Это произошло, в частности, в районе поселка Шумы. Представители Донбасса предложили для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий провести совместную инспекцию в рамках согласованного 22 июля координационного механизма. По итогам обсуждения Донбассу удалось склонить <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> к выполнению достигнутых ранее договоренностей", - отметил Грызлов по итогам заседания контактной группы.Совместная инспекция в районе поселка Шумы намечено на 10 сентября в 14.00 (совпадает с мск), инспекцию проведут представители Киева, <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня при участии представителей <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, сообщил Грызлов.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, киев, в мире

Донбасс предложил провести инспекцию в "серой зоне"

15:54 09.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ в Донбассе
Представители ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Представители ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Донбасс предложил Киеву провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе поселка Шумы в четверг из-за выявленных самопровозглашенными республиками нарушений, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Как отметил Грызлов, в среду состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно было посвящено нарушению со стороны Киева дополнительных мер, согласованных 22 июля.
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"По информации, которую представил Донбасс, киевская сторона расширила свое присутствие на участке в так называемой "серой зоне", создавая новые позиции. Это произошло, в частности, в районе поселка Шумы. Представители Донбасса предложили для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий провести совместную инспекцию в рамках согласованного 22 июля координационного механизма. По итогам обсуждения Донбассу удалось склонить Украину к выполнению достигнутых ранее договоренностей", - отметил Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Совместная инспекция в районе поселка Шумы намечено на 10 сентября в 14.00 (совпадает с мск), инспекцию проведут представители Киева, ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня при участии представителей ОБСЕ, сообщил Грызлов.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловКиевВ мире
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