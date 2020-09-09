https://ria.ru/20200909/donbass-1576992509.html

В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"

РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:51

2020-09-09T15:51

2020-09-09T16:38

донецкая областная военно-гражданская администрация

донбасс

донецкая народная республика

оон

украина

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными"<strong>. </strong>Об этом она заявила в эфире украинского канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug" target="_blank">Newsone</a>.Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область".В свою очередь, телеведущая отметила, что такими высказываниями Украина "не приближает Донбасс".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank">ДНР</a>, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20200903/zelenskiy-1576683529.html

Vladimir Yurchenko Золотые слова! Мадам откровенно сказала кто уже седьмой год загоняет детей на Донбассе в подвалы и не дает им помыться и причесаться. Молодец! 17

Ольга Занкова я думаю, что ее доченька в вышиванке тоже выглядела не айс..Бандеровкой малолетней, судя по мамочке.,Иного-то такая не воспитает. Что не добавляет обаяния детскому образу. 15

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донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая областная военно-гражданская администрация, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина