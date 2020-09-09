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https://ria.ru/20200909/donbass-1576992509.html
В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"
РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:51
2020-09-09T16:38
донецкая областная военно-гражданская администрация
донбасс
донецкая народная республика
оон
украина
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными"<strong>. </strong>Об этом она заявила в эфире украинского канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug" target="_blank">Newsone</a>.Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область".В свою очередь, телеведущая отметила, что такими высказываниями Украина "не приближает Донбасс".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank">ДНР</a>, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20200903/zelenskiy-1576683529.html
Золотые слова! Мадам откровенно сказала кто уже седьмой год загоняет детей на Донбассе в подвалы и не дает им помыться и причесаться. Молодец!
17
я думаю, что ее доченька в вышиванке тоже выглядела не айс..Бандеровкой малолетней, судя по мамочке.,Иного-то такая не воспитает. Что не добавляет обаяния детскому образу.
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донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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донецкая областная военно-гражданская администрация, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина

В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"

15:51 09.09.2020 (обновлено: 16:38 09.09.2020)
3803
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными".
Об этом она заявила в эфире украинского канала Newsone.

"У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете, о чем я думала весь день 1 сентября? Что этот год, он уникальный, и он по-трагичному даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-2014 годах. В Донбассе это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные", — заявила депутат.

Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область".
В свою очередь, телеведущая отметила, что такими высказываниями Украина "не приближает Донбасс".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.
636620268
Обсудить 4
Донецкая областная военно-гражданская администрацияДонбассДонецкая Народная РеспубликаООНУкраина
Популярные комментарии
Золотые слова! Мадам откровенно сказала кто уже седьмой год загоняет детей на Донбассе в подвалы и не дает им помыться и причесаться. Молодец!
9 сентября, 16:33
Vladimir YurchenkoVladimir Yurchenko
1700000
я думаю, что ее доченька в вышиванке тоже выглядела не айс..Бандеровкой малолетней, судя по мамочке.,Иного-то такая не воспитает. Что не добавляет обаяния детскому образу.
9 сентября, 16:01
О Ольга Занкова
1500000
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