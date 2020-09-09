https://ria.ru/20200909/detsad-1577006223.html

В Уварово Тамбовской области открыли детский сад "Вишенка" на 50 мест

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада "Вишенка", рассчитанном на РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:30

2020-09-09T19:30

2020-09-09T19:30

тамбовская область

александр никитин

уварово

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<strong>ТАМБОВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада "Вишенка", рассчитанном на малышей в возрасте 1,5 - 3 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, строить детский сад "Вишенка" в Уварово начали в конце 2019 года. Он рассчитан на 50 мест. На эти цели выделено 76,4 миллиона рублей, из которых 39,6 миллиона рублей — средства федерального бюджета."Вишенка" станет вторым корпусом детского сада "Золотая рыбка". Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками 3-летнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения получения дошкольного образования", — сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей через различные виды деятельности. В детском саду предусмотрена студия комфорта и центр развития, организованы сенсорная комната, изостудия, а также музыкально-спортивный зал с интерактивным полом. Арт-пространство продолжается и на территории детского сада. На улице будет оборудована общая арт-зона, где дети смогут научиться пользоваться мольбертами, кистями и красками. Здесь же будут проходить пленэры и выставки детских рисунков. В детском саду предусмотрена летняя мини-сцена для организации театрализованных представлений, общая спортивная площадка."Здесь создано все для максимального развития творческих способностей детей. В такой детский сад ребенку интересно будет прийти, а вечером он не захочет отсюда уходить. С открытием "Вишенки" в городе Уварово исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20130906/961344351.html

уварово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, уварово