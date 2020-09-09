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Тамбовская область
https://ria.ru/20200909/detsad-1577006223.html
В Уварово Тамбовской области открыли детский сад "Вишенка" на 50 мест
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада "Вишенка", рассчитанном на РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:30
2020-09-09T19:30
тамбовская область
александр никитин
уварово
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<strong>ТАМБОВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада "Вишенка", рассчитанном на малышей в возрасте 1,5 - 3 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, строить детский сад "Вишенка" в Уварово начали в конце 2019 года. Он рассчитан на 50 мест. На эти цели выделено 76,4 миллиона рублей, из которых 39,6 миллиона рублей — средства федерального бюджета."Вишенка" станет вторым корпусом детского сада "Золотая рыбка". Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками 3-летнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения получения дошкольного образования", — сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей через различные виды деятельности. В детском саду предусмотрена студия комфорта и центр развития, организованы сенсорная комната, изостудия, а также музыкально-спортивный зал с интерактивным полом. Арт-пространство продолжается и на территории детского сада. На улице будет оборудована общая арт-зона, где дети смогут научиться пользоваться мольбертами, кистями и красками. Здесь же будут проходить пленэры и выставки детских рисунков. В детском саду предусмотрена летняя мини-сцена для организации театрализованных представлений, общая спортивная площадка."Здесь создано все для максимального развития творческих способностей детей. В такой детский сад ребенку интересно будет прийти, а вечером он не захочет отсюда уходить. С открытием "Вишенки" в городе Уварово исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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александр никитин, уварово

В Уварово Тамбовской области открыли детский сад "Вишенка" на 50 мест

19:30 09.09.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ТАМБОВ, 9 сен – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада "Вишенка", рассчитанном на малышей в возрасте 1,5 - 3 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, строить детский сад "Вишенка" в Уварово начали в конце 2019 года. Он рассчитан на 50 мест. На эти цели выделено 76,4 миллиона рублей, из которых 39,6 миллиона рублей — средства федерального бюджета.
"Вишенка" станет вторым корпусом детского сада "Золотая рыбка". Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками 3-летнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения получения дошкольного образования", — сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей через различные виды деятельности. В детском саду предусмотрена студия комфорта и центр развития, организованы сенсорная комната, изостудия, а также музыкально-спортивный зал с интерактивным полом.
Два новых детских сада открылись в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2013
6 сентября 2013, 17:42
Два новых детских сада открылись в Тамбовской областиДва новых современных детских сада, рассчитанные на 250 мест каждый, открылись в пятницу в Тамбовской области, сообщается администрация региона.
Арт-пространство продолжается и на территории детского сада. На улице будет оборудована общая арт-зона, где дети смогут научиться пользоваться мольбертами, кистями и красками. Здесь же будут проходить пленэры и выставки детских рисунков. В детском саду предусмотрена летняя мини-сцена для организации театрализованных представлений, общая спортивная площадка.
"Здесь создано все для максимального развития творческих способностей детей. В такой детский сад ребенку интересно будет прийти, а вечером он не захочет отсюда уходить. С открытием "Вишенки" в городе Уварово исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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Тамбовская областьАлександр НикитинУварово
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