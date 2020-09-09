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Туризм
https://ria.ru/20200909/chuvashiya-1576966929.html
В Чувашии разрабатывают речные туристические маршруты
Скоростное судно на подводных крыльях будет перевозить туристов по Волге и Чебоксарскому водохранилищу в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:06
2020-09-09T14:06
туризм
туризм
новости - туризм
чебоксарская гэс
нижний новгород
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
волга
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости.</strong> Скоростное судно на подводных крыльях будет перевозить туристов по Волге и Чебоксарскому водохранилищу в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики."Новый водный транспорт, разработанный в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро имени Алексеева, планируют закупить в республику для организации пассажирских перевозок, в том числе туристического характера", — говорится в сообщении.Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 километров в час. От Чебоксарского речного порта до пристани Мариинского Посада "Валдай" довез пассажиров менее чем за час, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС."Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать", – сказал врио главы республики Олег Николаев.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
нижний новгород
чувашская республика (чувашия)
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туризм, новости - туризм, чебоксарская гэс, нижний новгород, чувашская республика (чувашия), чебоксары, волга

В Чувашии разрабатывают речные туристические маршруты

14:06 09.09.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукВ Чебоксарах набирают волонтеров-экскурсоводов
В Чебоксарах набирают волонтеров-экскурсоводов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Скоростное судно на подводных крыльях будет перевозить туристов по Волге и Чебоксарскому водохранилищу в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Новый водный транспорт, разработанный в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро имени Алексеева, планируют закупить в республику для организации пассажирских перевозок, в том числе туристического характера", — говорится в сообщении.
Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 километров в час. От Чебоксарского речного порта до пристани Мариинского Посада "Валдай" довез пассажиров менее чем за час, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС.
"Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать", – сказал врио главы республики Олег Николаев.
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