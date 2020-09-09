https://ria.ru/20200909/chuvashiya-1576966929.html

В Чувашии разрабатывают речные туристические маршруты

Скоростное судно на подводных крыльях будет перевозить туристов по Волге и Чебоксарскому водохранилищу в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:06

2020-09-09T14:06

2020-09-09T14:06

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туризм

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чебоксарская гэс

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чувашская республика (чувашия)

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости.</strong> Скоростное судно на подводных крыльях будет перевозить туристов по Волге и Чебоксарскому водохранилищу в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики."Новый водный транспорт, разработанный в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро имени Алексеева, планируют закупить в республику для организации пассажирских перевозок, в том числе туристического характера", — говорится в сообщении.Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 километров в час. От Чебоксарского речного порта до пристани Мариинского Посада "Валдай" довез пассажиров менее чем за час, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС."Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать", – сказал врио главы республики Олег Николаев.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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