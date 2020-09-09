https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576986923.html

Резерв силовиков из России в Белоруссии не использовали, заявил Лукашенко

Резерв правоохранительных органов РФ, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и "дай бог использоваться не будет", он предусмотрен договором о Союзном РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:28

2020-09-09T14:28

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

союзное государство

одкб

владимир путин

белоруссия

безопасность

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Резерв правоохранительных органов РФ, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и "дай бог использоваться не будет", он предусмотрен договором о Союзном государстве, заявил белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил."И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> в нашем и <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a> — Запад, это наша зона ответственности), белорусская армия, 60 тысяч штыков, 65, - она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня", - подчеркнул белорусский лидер.Ранее президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе президента Белоруссии.

https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, россия, александр лукашенко, союзное государство, одкб, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика