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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576986923.html
Резерв силовиков из России в Белоруссии не использовали, заявил Лукашенко
Резерв правоохранительных органов РФ, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и "дай бог использоваться не будет", он предусмотрен договором о Союзном РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:28
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
союзное государство
одкб
владимир путин
белоруссия
безопасность
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Резерв правоохранительных органов РФ, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и "дай бог использоваться не будет", он предусмотрен договором о Союзном государстве, заявил белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил."И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> в нашем и <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a> — Запад, это наша зона ответственности), белорусская армия, 60 тысяч штыков, 65, - она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня", - подчеркнул белорусский лидер.Ранее президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе президента Белоруссии.
https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html
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россия
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интервью александра лукашенко российским журналистам, россия, александр лукашенко, союзное государство, одкб, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика

Резерв силовиков из России в Белоруссии не использовали, заявил Лукашенко

14:28 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Резерв правоохранительных органов РФ, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и "дай бог использоваться не будет", он предусмотрен договором о Союзном государстве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко заявил.

"У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на (президента РФ Владимира) Путина накатывает, что он создал по моей просьбе какой-то там резерв, который, кстати, не использовался. И дай бог использоваться не будет. Но это в договоре (о Союзном государстве - ред.) записано", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

"И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад, это наша зона ответственности), белорусская армия, 60 тысяч штыков, 65, - она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня", - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе президента Белоруссии.
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 12:48Протесты в Белоруссии
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
2621104
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоОДКБВладимир ПутинБелоруссияБезопасностьПолитика
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