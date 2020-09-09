https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html
Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:06
2020-09-09T11:06
2020-09-09T11:21
александр лукашенко
задержание россиян под минском
роман бабаян
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян.Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.Лукашенко назначил <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Вакульчика</a>, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны."Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Прим. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", - сказал Бабаян в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом - что они переезжают в пансионат."Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - приводит Бабаян слова белорусского лидера.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200807/1575514345.html
https://ria.ru/20200809/1575548262.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, задержание россиян под минском, роман бабаян, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян.
Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян
, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.
Лукашенко назначил Валерия Вакульчика
, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.
"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Прим. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", - сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом - что они переезжают в пансионат.
"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - приводит Бабаян слова белорусского лидера.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
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