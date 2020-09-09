Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html
Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:06
2020-09-09T11:21
александр лукашенко
задержание россиян под минском
роман бабаян
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_587:0:3069:1396_1400x0_80_0_0_11590064d3ae94b911b416d8a511b2b0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян.Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.Лукашенко назначил <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Вакульчика</a>, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны."Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Прим. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", - сказал Бабаян в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом - что они переезжают в пансионат."Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - приводит Бабаян слова белорусского лидера.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.&nbsp;Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200807/1575514345.html
https://ria.ru/20200809/1575548262.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
16
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, задержание россиян под минском, роман бабаян, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском

11:06 09.09.2020 (обновлено: 11:21 09.09.2020)
1001
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян.
Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.
Лукашенко назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.
"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Прим. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", - сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 23:47
Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны
По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом - что они переезжают в пансионат.
"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - приводит Бабаян слова белорусского лидера.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 12:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
 Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти
3844211
Обсудить 16
Александр ЛукашенкоЗадержание россиян под МинскомРоман БабаянМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская
В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак
В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
Охваченный огнем лагерь беженцев Мория на северо-востоке Эгейского острова Лесбос, Греция
В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
Скриншот видео от юриста Максима Знака
Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"
Светлана Тихановская
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Здание МИД России
Российский МИД прокомментировал заявления Берлина о Навальном
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния