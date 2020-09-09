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https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html
Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность
Решить проблему бедности населения можно, однако для этого сначала необходимо предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:37
2020-09-09T21:10
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Решить проблему бедности населения можно, однако для этого сначала необходимо предоставить доступ в <a href="https://ria.ru/tag_internet" target="_blank">интернет</a> максимально широкому кругу людей и создать инфраструктуру электронного взаимодействия для каждого человека, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.По его словам, это также касается части населения, живущей в "гаражной экономике", людей, которые в своих транзакциях чаще всего используют наличные средства и всячески уклоняются от взора государства."Поэтому первое условие, которые мы в принципе должны выполнить, чтобы разобраться с проблемой, это вот эта вот - не хочу использовать слово "оцифровка", оно неправильное, - инфраструктуру электронного взаимодействия довести до каждого человека. И по плану правительства сегодня это 2024-2030 год: это 2024 год, когда есть в подавляющем большинстве населенных пунктов, 2030 год - когда это есть у 97% домохозяйств. ... Это очень серьезная граница, которая определяет две совершенно разные модели борьбы с бедностью", - отметил Песков.Первая модель "Справедливая точность" предполагает выделение человека, которому помощь нужна. "Если мы соберём экономию на жуликах, то есть на тех, кто притворяется бедным для того, чтобы получать больше выплат от государства, и перенесём эти деньги на тех, кто действительно нуждается в этих средствах, ... мы внесем серьезный вклад в большую борьбу с бедностью или нет? Я не знаю, у меня данных для этого недостаточно", - заметил он.
https://ria.ru/20200722/1574697854.html
Бедность можно победить пропагандой финансовой грамотности и как ни странно это звучит рождаемости. У грамотных людей дети это инвестиция
22
Оцифровка населения!? Во как! А ещё окольцовка, ваще ништяк! :) А я-то думал, людям денег нужно больше. Ну так для этого экономику поднимать надо, а с этим как-то никак. Ну, Газпром спасёт....а может, и нет.
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россия
РИА Новости
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60
россия, общество

Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность

20:37 09.09.2020 (обновлено: 21:10 09.09.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решить проблему бедности населения можно, однако для этого сначала необходимо предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать инфраструктуру электронного взаимодействия для каждого человека, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

"Конечно, без данных проблему бедности решить нельзя. ... Здесь надо понимать одну простую вещь - самое бедное население - оно одновременно наименее оцифрованное. Это то население, у которого меньше всего доступ в интернет - раз, и которое меньше всего стремится попасть в интернет", - сказал он во время выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".

По его словам, это также касается части населения, живущей в "гаражной экономике", людей, которые в своих транзакциях чаще всего используют наличные средства и всячески уклоняются от взора государства.
"Поэтому первое условие, которые мы в принципе должны выполнить, чтобы разобраться с проблемой, это вот эта вот - не хочу использовать слово "оцифровка", оно неправильное, - инфраструктуру электронного взаимодействия довести до каждого человека. И по плану правительства сегодня это 2024-2030 год: это 2024 год, когда есть в подавляющем большинстве населенных пунктов, 2030 год - когда это есть у 97% домохозяйств. ... Это очень серьезная граница, которая определяет две совершенно разные модели борьбы с бедностью", - отметил Песков.
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Первая модель "Справедливая точность" предполагает выделение человека, которому помощь нужна. "Если мы соберём экономию на жуликах, то есть на тех, кто притворяется бедным для того, чтобы получать больше выплат от государства, и перенесём эти деньги на тех, кто действительно нуждается в этих средствах, ... мы внесем серьезный вклад в большую борьбу с бедностью или нет? Я не знаю, у меня данных для этого недостаточно", - заметил он.

"А вот вторая модель принципиально другая. Она говорит: нет, нам нужно делать ставку не на модель "справедливой точности", а на модели "мотивации к росту", потому что мы должны не столько один раз дать денег человеку, которому они действительно нужны, сколько создать ему сочетание финансовой и нефинансовой мотивации к тому, чтобы он начал постоянно зарабатывать, выйдя из позиции "человек, который постоянно находится на социальной помощи государства" в позицию "человека, который приносит пользу стране, экономике", - добавил он.

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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Бедность можно победить пропагандой финансовой грамотности и как ни странно это звучит рождаемости. У грамотных людей дети это инвестиция
9 сентября, 20:47
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1500106
Оцифровка населения!? Во как! А ещё окольцовка, ваще ништяк! :) А я-то думал, людям денег нужно больше. Ну так для этого экономику поднимать надо, а с этим как-то никак. Ну, Газпром спасёт....а может, и нет.
9 сентября, 20:51
aalnoor1953
1250301
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