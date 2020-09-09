https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html

Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность

Решить проблему бедности населения можно, однако для этого сначала необходимо предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:37

2020-09-09T20:37

2020-09-09T21:10

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Решить проблему бедности населения можно, однако для этого сначала необходимо предоставить доступ в <a href="https://ria.ru/tag_internet" target="_blank">интернет</a> максимально широкому кругу людей и создать инфраструктуру электронного взаимодействия для каждого человека, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.По его словам, это также касается части населения, живущей в "гаражной экономике", людей, которые в своих транзакциях чаще всего используют наличные средства и всячески уклоняются от взора государства."Поэтому первое условие, которые мы в принципе должны выполнить, чтобы разобраться с проблемой, это вот эта вот - не хочу использовать слово "оцифровка", оно неправильное, - инфраструктуру электронного взаимодействия довести до каждого человека. И по плану правительства сегодня это 2024-2030 год: это 2024 год, когда есть в подавляющем большинстве населенных пунктов, 2030 год - когда это есть у 97% домохозяйств. ... Это очень серьезная граница, которая определяет две совершенно разные модели борьбы с бедностью", - отметил Песков.Первая модель "Справедливая точность" предполагает выделение человека, которому помощь нужна. "Если мы соберём экономию на жуликах, то есть на тех, кто притворяется бедным для того, чтобы получать больше выплат от государства, и перенесём эти деньги на тех, кто действительно нуждается в этих средствах, ... мы внесем серьезный вклад в большую борьбу с бедностью или нет? Я не знаю, у меня данных для этого недостаточно", - заметил он.

https://ria.ru/20200722/1574697854.html

Ярослав Погодин Бедность можно победить пропагандой финансовой грамотности и как ни странно это звучит рождаемости. У грамотных людей дети это инвестиция 22

alnoor1953 Оцифровка населения!? Во как! А ещё окольцовка, ваще ништяк! :) А я-то думал, людям денег нужно больше. Ну так для этого экономику поднимать надо, а с этим как-то никак. Ну, Газпром спасёт....а может, и нет. 21

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество