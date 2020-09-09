https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html

Решающая схватка за Белый дом. Победителя определит главный фактор

Дональд Трамп и Джо Байден выходят на финишную прямую президентской гонки. Эта уникальная кампания разворачивалась на фоне мировой пандемии, надвигающегося... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:12

президентские выборы в сша - 2020

президентские выборы в сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785131_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a821b5399539d2b993cecafe5a633fee.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> Дональд Трамп и Джо Байден выходят на финишную прямую президентской гонки. Эта уникальная кампания разворачивалась на фоне мировой пандемии, надвигающегося экономического кризиса и расовых бунтов по всей стране. Каковы шансы кандидатов и от чего зависит победа, разбиралось РИА Новости.К порядкуПротесты, начавшиеся в мае после гибели при задержании полицейскими чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, внесли коррективы в планы обоих финалистов гонки. Каждый перетягивает избирателей на свою сторону: Трамп — никсоновскими обещаниями закона и порядка, Байден — поддержкой требований протестующих. Разделились в симпатиях мэры и губернаторы. В обществе тоже раскол: одни поддерживают ввод в бунтующие города подразделений Нацгвардии и применение силы, другие категорически против.Трамп, хотя и главнокомандующий, отправлять в штаты федеральные войска по своему усмотрению не может, об этом должны попросить губернаторы. Вооруженные силы уже встретили ожесточенное сопротивление в Портленде, где должны были взять под охрану правительственные здания. Ситуация в городе остается напряженной, в минувшие выходные сотрудников правоохранительных органов забросали коктейлями Молотова и камнями. Не утихают и протесты в Кеноше из-за ранения полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка. Туда с позволения губернатора прибыли бойцы Нацгвардии, но людей это не утихомирило. Поехал в Висконсин и сам Трамп — вопреки желанию местных властей. С семьей Блейка он не встретился, на вопрос журналистов о систематическом расизме в США не ответил, акцентировав внимание на "насилии, которое власти подавят, если им дадут такую возможность". Протесты против рейтинговТрампу выгодно, чтобы протесты считали бунтами, Байдену — мирными демонстрациями. Еще в мае опросы общественного мнения показывали небольшое преимущество кандидата от Демократической партии: 47,7 процента против 42,4. В июне отрыв увеличился вдвое. Демократы поддерживали требования реформировать полицию, бороться с расизмом и расследовать убийства афроамериканцев, что находило отклик у многих избирателей. Однако демонстрации, начавшиеся как мирные, быстро переросли в беспорядки. Видеокадры из Миннеаполиса, где протестующие выносят кроссовки и телевизоры из магазинов с разбитыми витринами, облетели мир. В Нью-Йорке тоже хватало мародеров и насилия. В Висконсине погибли люди. Беспокойное лето, видимо, утомило американцев, и их мнение изменилось. В июне уличные акции считали законными 62 процента опрошенных, в августе — 53. Зато прибавилось тех, кто видит в действиях демонстрантов правонарушение: с 28 до 38 процентов. К осени разрыв в рейтингах кандидатов сократился до семи пунктов. В руководстве Демократической партии <a href="https://www.axios.com/democrats-protests-trump-biden-kenosha-74457d1c-e87b-47c1-b777-21c686e245c9.html">переживают</a>, что уставшие от беспорядков американцы в решающий момент поддержат действующего президента. Кризис в помощьРасовые волнения случались и раньше, в том числе при Обаме, объясняет в разговоре с РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. "Нынешние масштабы связаны с недовольством населения, трудным положением, в котором оказались люди из-за пандемии", — уточняет эксперт.Безработица на максимуме со времен Великой депрессии — 14,7 процента. Карантин лишил работы более 20 миллионов человек. Финансовая помощь семьям и бизнесменам ударила по бюджету. ВВП во втором квартале рухнул на рекордные 40 процентов, и на восстановление, согласно официальным <a href="https://www.cbo.gov/publication/56376">прогнозам</a>, уйдет десять лет. А ведь четыре года назад Трамп сулил американцам сильную экономику и этот козырь долго был в его руках. "Скоро закончится выплата пособий из первого пакета, а правительство никак не согласует второй. Это вызовет недовольство, и обращено оно будет против властей", — говорит Рогулев. Экономика все же восстанавливается, безработица сокращается, но очень медленно. "Положение остается крайне неустойчивым. И если улучшится, Трамп припишет успех себе", — отмечает собеседник агентства.Во всем виноват ТрампОднако за неудачи тоже отвечать Трампу. Именно на него демократы возлагают ответственность за катастрофические последствия пандемии. Президент слишком медленно реагировал: до середины марта говорил, что ситуация с вирусом под контролем, не носил маску, выступал против карантинных мер. Как известно, Трамп после избрания закрыл программу Obamacare, которая должна была сделать медицину более доступной для уязвимых слоев общества. Поэтому в кризисной ситуации многие американцы оказались без доступа к здравоохранению. Еще в июле Трамп <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1272532925460905984">заявлял</a>, что такая страшная картина заболеваемости — результат масштабного тестирования в стране. За несколько недель до выборов Белый дом взял на вооружение новую стратегию: делать анализы только в группе риска. Это <a href="https://www.politico.com/news/2020/09/02/trump-coronavirus-testing-election-407958">озадачило</a> медиков, а наблюдатели предположили, что власти попросту хотят отвлечь внимание от пугающей статистики. <a href="https://edition.cnn.com/2020/08/16/politics/cnn-poll-biden-trump-august/index.html">Опросы</a> CNN демонстрируют, что президентом недовольны более половины американцев. А среди его сторонников все больше сомневающихся. В то же время, согласно <a href="https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/the-2020-trump-biden-matchup/">исследованиям </a>Pew Research Center, свыше 80 процентов избирателей в обоих лагерях твердо уверены в своем выборе. При этом социологи указывают: сторонники Трампа и Байдена словно живут в разных вселенных — настолько не совпадают их приоритеты. Кто все эти людиЭто неудивительно. Лагерь Байдена моложе: 67 процентов — 18-29 лет, 59 процентов — до 50. Демократа решительно предпочитают испаноговорящие, азиаты и чернокожие. Афроамериканцы считаются ядром электората Демпартии: 89 процентов — за Байдена. Так <a href="https://press.princeton.edu/ideas/why-are-blacks-democrats">повелось</a> со времен движения за гражданские права 1960-х, которое возглавили демократы. Примечательно, что чернокожие — довольно консервативные избиратели, а исторически и вовсе были за Республиканскую партию Авраама Линкольна, освободителя рабов. Костяк поддержки Трампа — жители маленьких городов и деревень. Это <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-rural-america-so-love-donald-trump-131862">объясняют</a> тем, что там люди чувствуют себя не у дел, не получают от государства справедливую долю общего "американского пирога". Разочарование и чувство несправедливости делают лозунг "Сделаем Америку снова великой" для них особо привлекательным.Критики любят подчеркивать другую особенность электората Трампа — низкий уровень образования. Но это преувеличение: за республиканца голосуют 53 процента избирателей без высшего образования, 45 — за его конкурента. Хотя люди с учеными степенями чаще за Байдена: 67 процентов. "Лгущий пони-солдат" и "солдаты-лузеры"В финале предвыборной гонки любые способы подпортить рейтинги оппоненту хороши. Так, Байдена корят за неуместные прикосновения к женщинам. Тот оправдывается, что не помнит ничего о таких фривольностях. И эту забывчивость тоже используют: дескать, 77-летний Байден слишком стар для Белого дома. В интернете распространяют <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0IrZXz_22rk&ab_channel=DonaldJTrump">видео</a>, на которых демократ путает слова, забывается и не отличает свою жену от сестры. В последние дни особенно популярен ролик, где Байден якобы уснул во время прямого эфира. Тут стоит напомнить, что Трамп дразнит конкурента "сонным Джо". Видео, правда, <a href="https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-biden-asleep-altered/fact-check-video-showing-joe-biden-falling-asleep-during-live-interview-is-manipulated-idUSKBN25S63S">оказалось</a> фейком. В Сети также в ходу издевательские мемы: демократ <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222846277765775&set=a.10206644289486194&type=3&theater">путает</a> Барака Обаму с актером Дензелом Вашингтоном и говорит, что на выборах <a href="https://patriotpost.us/memes/65277-landslide">выступает</a> против Рональда Рейгана. Припоминают ему и странные высказывания. В мае он <a href="https://www.politico.com/news/2020/05/22/joe-biden-breakfast-club-interview-274490?_ga=2.240401216.2111308092.1599230637-699923374.1597141928">заявил</a>, что афроамериканцы, которые сомневаются, за кого голосовать, вообще не чернокожие. До этого, в феврале, он <a href="https://twitter.com/tomselliott/status/1226577362562752513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1226577362562752513%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2020%2F2%2F10%2F21131327%2Fbiden-dog-faced-pony-soldier-new-hampshire">назвал</a> девушку, задавшую ему вопрос о кампании, "лгущим собаколицым пони-солдатом". К Трампу претензий не меньше. Его президентский срок сопровождался скандалами из-за харассмента, иностранного вмешательства в выборы, оскорблений в адрес сотрудников администрации. За четыре года в США вышло несколько книг, описывающих Трампа как профана на столь важном посту. Один из последних скандалов связан с фразой, которую Трамп якобы произнес во время визита в Париж два года назад, назвав американских солдат, участвовавших в Первой мировой войне, неудачниками. В конечном итоге победителя определят не шутки в интернете и даже не расовый вопрос, а ситуация с эпидемией и экономическим кризисом. Если бы не пандемия и ее последствия, Трамп, скорее всего, выиграл бы эти выборы. Однако теперь шансы практически равны, и никто не скажет, кому удастся финишировать первым.

https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html

https://ria.ru/20200904/nyuyork-1576599191.html

2

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в сша, сша, в мире