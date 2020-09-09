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https://ria.ru/20200909/babochka-1576985391.html
Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии
Сибирские ученые обнаружили в Момском районе Якутии изолированную популяцию редчайших арктических бабочек-аполлонов. При детальном изучении внешнего вида и ДНК... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:09
2020-09-09T14:09
риа наука
республика саха (якутия)
биология
бабочки
земля - риа наука
момский район
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Сибирские ученые обнаружили в <a href="http://ria.ru/location_Momskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Момском районе</a> Якутии изолированную популяцию редчайших арктических бабочек-аполлонов. При детальном изучении внешнего вида и ДНК стало ясно, что это новый подвид. Результаты исследования <a href="https://abs.pensoft.net/article/55925/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Acta Biologica Sibirica.Во время полевых исследований в отдаленном горном районе на северо-востоке Якутии биологи из Томского и <a href="http://ria.ru/organization_Altajjskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского государственных университетов</a> заметили бабочек, похожих на аполлонов арктических (Parnassius arcticus) — самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. Он занесен в Красную книгу России и еще шести стран, а также в "Красную книгу Европейских дневных бабочек". До сих пор этот эндемичный для России вид был известен только в Верхоянском районе Якутии и горах Сунтар-Хаята на границе Якутии и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>.Однако приглядевшись, ученые поняли, что обнаруженные ими бабочки все же отличаются от Parnassius arcticus: они больше в размерах, имеют более продолговатые крылья и на них, в отличие от аполлонов арктических, нет темных пятен, зато есть слегка заметные размытые охристо-красные штрихи у основания заднего крыла. Размах крыльев у самцов колеблется от 39 до 45 миллиметров, у самок — от 43 до 46 миллиметров.Сначала исследователи подумали, что они нашли бабочек неизвестного ранее вида из группы Parnassius tenedius. Затем они провели детальный морфологический и генетический анализы, сравнили их результаты с данными по Parnassius tenedius и Parnassius arcticus из Сунтар-Хаята, и стало ясно, что это новый подвид аполлонов арктических. Филогенетический и ДНК-анализ подтвердили это."Момский хребет в Северо-Восточной Якутии протяженностью около 500 километров до сих пор был настоящим "белым пятном" с точки зрения его биоразнообразия", — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Романа Яковлева.Новый подвид Parnassius arcticus arbugaevi был назван в честь директора эколого-этнографического комплекса "Чочур Муран" Германа Арбугаева, оказавшего всестороннюю помощь исследованию.Новый подвид населяет сухие каменистые склоны гор со скудной растительностью на высоте 1400 метров над уровнем моря. Авторы отмечают, что бабочек здесь можно увидеть с конца мая до середины июля.
https://ria.ru/20190709/1556360345.html
https://ria.ru/20200819/1575991206.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), биология, бабочки, земля - риа наука, момский район

Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии

14:09 09.09.2020
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CC BY 4.0 / Dr Roman V. Yakovlev / Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi
Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
CC BY 4.0 / Dr Roman V. Yakovlev /
Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сибирские ученые обнаружили в Момском районе Якутии изолированную популяцию редчайших арктических бабочек-аполлонов. При детальном изучении внешнего вида и ДНК стало ясно, что это новый подвид. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Biologica Sibirica.
Во время полевых исследований в отдаленном горном районе на северо-востоке Якутии биологи из Томского и Алтайского государственных университетов заметили бабочек, похожих на аполлонов арктических (Parnassius arcticus) — самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. Он занесен в Красную книгу России и еще шести стран, а также в "Красную книгу Европейских дневных бабочек". До сих пор этот эндемичный для России вид был известен только в Верхоянском районе Якутии и горах Сунтар-Хаята на границе Якутии и Хабаровского края.
Однако приглядевшись, ученые поняли, что обнаруженные ими бабочки все же отличаются от Parnassius arcticus: они больше в размерах, имеют более продолговатые крылья и на них, в отличие от аполлонов арктических, нет темных пятен, зато есть слегка заметные размытые охристо-красные штрихи у основания заднего крыла. Размах крыльев у самцов колеблется от 39 до 45 миллиметров, у самок — от 43 до 46 миллиметров.
Сначала исследователи подумали, что они нашли бабочек неизвестного ранее вида из группы Parnassius tenedius. Затем они провели детальный морфологический и генетический анализы, сравнили их результаты с данными по Parnassius tenedius и Parnassius arcticus из Сунтар-Хаята, и стало ясно, что это новый подвид аполлонов арктических. Филогенетический и ДНК-анализ подтвердили это.
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"Момский хребет в Северо-Восточной Якутии протяженностью около 500 километров до сих пор был настоящим "белым пятном" с точки зрения его биоразнообразия", — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Романа Яковлева.
Новый подвид Parnassius arcticus arbugaevi был назван в честь директора эколого-этнографического комплекса "Чочур Муран" Германа Арбугаева, оказавшего всестороннюю помощь исследованию.
Новый подвид населяет сухие каменистые склоны гор со скудной растительностью на высоте 1400 метров над уровнем моря. Авторы отмечают, что бабочек здесь можно увидеть с конца мая до середины июля.
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