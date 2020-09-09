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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/babariko-1576970333.html
Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
Неизвестные, проводящие обыск в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, не пустили в помещение приехавших милиционеров, передаёт... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:32
2020-09-09T11:16
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
литва
украина
протесты в белоруссии
виктор бабарико
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сент —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Неизвестные, проводящие обыск в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, не пустили в помещение приехавших милиционеров, передаёт корреспондент РИА Новости.Работники милиции позвонили в звонок штаба и сообщили, что им "необходимо попасть на объект". Им ответили: "следственные действия проводятся".В это же время неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в дом члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Они выставили несколько человек на лестничном проеме и в ответ на вопрос РИА Новости сообщили, что являются представителями силовых структур. В квартире Колесниковой, по их словам, проводятся "следственные действия", характер которых они "не уполномочены комментировать".Задержания оппозиционеровРанее из штаба на улице Веры Хоружей неизвестные в масках увезли члена президиума КС Максима Знака. Его адвокат сообщил, что СК проводит в отношении Знака следственные действия.В совете, в свою очередь, заявили, что Знака задержали в рамках дела о призывах к захвату власти, его статус точно не известен.В понедельник задержали <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Колесникову</a>. Как сообщил <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a>, она и еще два представителя КС Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>.Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Генпрокуратура отреагировала на это возбуждением уголовного дела, в совете утверждают, что все их цели и способы законны. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов выборов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против протестующих использовали спецсредства, впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о трех погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576969003.html
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светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, светлана алексиевич, белоруссия, литва, украина, виктор бабарико, в мире

Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска

10:32 09.09.2020 (обновлено: 11:16 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
МИНСК, 9 сент — РИА Новости. Неизвестные, проводящие обыск в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, не пустили в помещение приехавших милиционеров, передаёт корреспондент РИА Новости.
Работники милиции позвонили в звонок штаба и сообщили, что им "необходимо попасть на объект". Им ответили: "следственные действия проводятся".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
09:05Протесты в Белоруссии
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
В это же время неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в дом члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Они выставили несколько человек на лестничном проеме и в ответ на вопрос РИА Новости сообщили, что являются представителями силовых структур. В квартире Колесниковой, по их словам, проводятся "следственные действия", характер которых они "не уполномочены комментировать".

Задержания оппозиционеров

Ранее из штаба на улице Веры Хоружей неизвестные в масках увезли члена президиума КС Максима Знака. Его адвокат сообщил, что СК проводит в отношении Знака следственные действия.
В совете, в свою очередь, заявили, что Знака задержали в рамках дела о призывах к захвату власти, его статус точно не известен.
В понедельник задержали Колесникову. Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, она и еще два представителя КС Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
10:06Протесты в Белоруссии
Адвокат Колесниковой подаст жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Генпрокуратура отреагировала на это возбуждением уголовного дела, в совете утверждают, что все их цели и способы законны. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.
После объявления результатов выборов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против протестующих использовали спецсредства, впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о трех погибших.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииСветлана АлексиевичБелоруссияЛитваУкраинаВиктор БабарикоВ мире
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