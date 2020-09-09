https://ria.ru/20200909/babariko-1576968736.html
Штаб Бабарико сообщил о возможном задержании члена КС оппозиции Знака
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:00
2020-09-09T10:00
2020-09-09T10:07
максим знак
виктор бабарико
минск
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Штаб экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.Сейчас в штабе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576967165.html
5
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим знак, виктор бабарико, минск, белоруссия, происшествия