https://ria.ru/20200909/babariko-1576968736.html

Штаб Бабарико сообщил о возможном задержании члена КС оппозиции Знака

Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:00

2020-09-09T10:00

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максим знак

виктор бабарико

минск

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Штаб экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.Сейчас в штабе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576967165.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, виктор бабарико, минск, белоруссия, происшествия