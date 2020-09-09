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Штаб Бабарико сообщил о возможном задержании члена КС оппозиции Знака
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции... РИА Новости, 09.09.2020
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максим знак
виктор бабарико
минск
белоруссия
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Штаб экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.Сейчас в штабе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.
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максим знак, виктор бабарико, минск, белоруссия, происшествия

Штаб Бабарико сообщил о возможном задержании члена КС оппозиции Знака

10:00 09.09.2020 (обновлено: 10:07 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.
"Судя по фото, он задержан. Связи с ним нет уже около часа. На парковке у штаба стоят всем известные бусы (микроавтобусы)", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Глеб Герман.
Сейчас в штабе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.
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Максим ЗнакВиктор БабарикоМинскБелоруссияПроисшествия
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