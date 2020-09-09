https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576962741.html

Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в египетский Каир. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T00:17

2020-09-09T00:17

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> в среду возобновляет прерванное из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в египетский <a href="https://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank">Каир</a>.Об открытии рейсов в Египет из российских авиаперевозчиков пока сообщил только один - "Аэрофлот". Полеты в Каир будут осуществляться с 9 сентября по следующему расписанию: рейс SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир по понедельникам, средам и субботам, обратный рейс SU401 Каир - "Шереметьево" по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "Аэрофлот" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября - в Дубай (ОАЭ).

https://ria.ru/20200826/aviasoobschenie-1576342773.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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