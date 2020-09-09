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В США полицейский ранил подростка с аутизмом
В американском городе Солт-Лейк-Сити полицейский выстрелил в подростка с аутизмом, хотя мать вызвала службу 911 из-за нервного срыва у ребенка, сообщает местный РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T06:16
2020-09-09T10:33
солт-лейк-сити
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В американском городе <a href="http://ria.ru/location_Salt_Lake_City/" target="_blank" data-auto="true">Солт-Лейк-Сити</a> полицейский выстрелил в подростка с аутизмом, хотя мать вызвала службу 911 из-за нервного срыва у ребенка, сообщает местный телеканал <a href="https://kutv.com/" target="_blank">KUTV</a>.По словам представителя полиции, правоохранители прибыли на место происшествия из-за сообщения об угрозе насилия при срыве. При этом белый подросток "с оружием угрожал людям" и пытался убежать от полиции. "Во время непродолжительной погони полисмен достал оружие и выстрелил в него", — заявил представитель ведомства.Раненого 13-летнего мальчика доставили в ближайшую больницу. Мать заявила, что полицейские выстрелили в ее сына несколько раз, он получил ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.Женщина объяснила, что ее сын страдает синдромом Аспергера и него случился срыв, когда он впервые за год разлучился с матерью, поскольку той понадобилось уйти на работу. Она позвонила в службу 911 и объяснила сотрудникам, что мальчик не вооружен, не знает, как справиться с собой, и его нужно доставить в больницу.В полиции не уточнили, нашли ли оружие на месте происшествия."Хотя все подробности этого инцидента еще не обнародованы, пока идет расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал", — заявила мэр города Эрин Менденхолл.
https://ria.ru/20200610/1572719404.html
Где вой европы и отправка пасе, расследовать постоянные убийства в сша людей? Уже детей инвалидов стали отстреливать! А ну да, забыл (балван). Это же хозяева европы, той самой, которая пытается добиться выезда в Беларуссию. Дырку Вам от бублика, а не беларусь! Лукашенко вас уже просчитал, сидите иковыряйтесь у себя и думайте, как вам не удалось провести переварот в Беларусии!!!
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солт-лейк-сити
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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солт-лейк-сити, сша, в мире

В США полицейский ранил подростка с аутизмом

06:16 09.09.2020 (обновлено: 10:33 09.09.2020)
4269
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В американском городе Солт-Лейк-Сити полицейский выстрелил в подростка с аутизмом, хотя мать вызвала службу 911 из-за нервного срыва у ребенка, сообщает местный телеканал KUTV.
По словам представителя полиции, правоохранители прибыли на место происшествия из-за сообщения об угрозе насилия при срыве. При этом белый подросток "с оружием угрожал людям" и пытался убежать от полиции. "Во время непродолжительной погони полисмен достал оружие и выстрелил в него", — заявил представитель ведомства.
Раненого 13-летнего мальчика доставили в ближайшую больницу. Мать заявила, что полицейские выстрелили в ее сына несколько раз, он получил ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.
Женщина объяснила, что ее сын страдает синдромом Аспергера и него случился срыв, когда он впервые за год разлучился с матерью, поскольку той понадобилось уйти на работу. Она позвонила в службу 911 и объяснила сотрудникам, что мальчик не вооружен, не знает, как справиться с собой, и его нужно доставить в больницу.
В полиции не уточнили, нашли ли оружие на месте происшествия.
"Хотя все подробности этого инцидента еще не обнародованы, пока идет расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал", — заявила мэр города Эрин Менденхолл.
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916573627
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Солт-Лейк-СитиСШАВ мире
Популярные комментарии
Где вой европы и отправка пасе, расследовать постоянные убийства в сша людей? Уже детей инвалидов стали отстреливать! А ну да, забыл (балван). Это же хозяева европы, той самой, которая пытается добиться выезда в Беларуссию. Дырку Вам от бублика, а не беларусь! Лукашенко вас уже просчитал, сидите иковыряйтесь у себя и думайте, как вам не удалось провести переварот в Беларусии!!!
9 сентября, 06:40
iivanignat5515
2600002
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