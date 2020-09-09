Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/attraktsion-1576983554.html
В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок
Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в Перми во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:38
2020-09-09T13:38
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576983115_0:333:960:873_1400x0_80_0_0_58675a36ab8eef7dd9bbab261a6c679f.jpg
<strong>ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся, сообщает пресс-служба краевого ведомства.Трагический инцидент в парке развлечений имени <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Gorkijj_Aleksejj_Peshkov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Горького</a> произошел 28 августа. При тестировании "Американских горок" одна из кабинок ударила оператора по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в больнице.Аттракцион пока не работает. Проверку также начали следователи.В парке имени Горького ранее произошли еще несколько ЧП, при которых были травмированы посетители. В 2013 году 38-летняя женщина выпала из кабинки во время катания на аттракционе Twister Coaster и получила серьезные травмы. В 2015 году следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения 11-летней девочки с "Тарзанки". Медики зафиксировали у нее множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.
https://ria.ru/20200728/1575057251.html
1
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576983115_0:298:960:1018_1400x0_80_0_0_f898b9146229f7d260e44ea2095e9a34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, происшествия

В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок

13:38 09.09.2020
3947
© Фото : СУ СКР по Пермском краю Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : СУ СКР по Пермском краю
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми
ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в Перми во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Трагический инцидент в парке развлечений имени Максима Горького произошел 28 августа. При тестировании "Американских горок" одна из кабинок ударила оператора по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в больнице.
"Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту происшествия в Центральном парке развлечений им. Горького. В ходе надзорных мероприятий… будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Аттракцион пока не работает. Проверку также начали следователи.
Скринот видео поломки атракциона в Ижевске - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 16:43
В Ижевске аттракцион застрял на высоте многоэтажного дома
В парке имени Горького ранее произошли еще несколько ЧП, при которых были травмированы посетители. В 2013 году 38-летняя женщина выпала из кабинки во время катания на аттракционе Twister Coaster и получила серьезные травмы. В 2015 году следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения 11-летней девочки с "Тарзанки". Медики зафиксировали у нее множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.
0122453
Обсудить 1
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Лавров о переговорах по ситуации с Навальным: Нас не устраивает неприемлемый тон Берлина.
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному
Работа УМВД России
В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы
Актер Михаил Ефремов
Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева
Эскалатор в Московском метрополитене
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Снятие тонирующей пленки с автомобилей
"Умное" стекло для автомобилей позволит управлять тонировкой
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Генпрокуратуру попросили проверить деятельность адвоката Пашаева
Алексей Навальный
В Кремле ответили на призыв ООН провести расследование по Навальному
Автомобиль скорой помощи
В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
Сотрудник полиции
Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния