https://ria.ru/20200909/attraktsion-1576983554.html

В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок

Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в Перми во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:38

2020-09-09T13:38

2020-09-09T13:38

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся, сообщает пресс-служба краевого ведомства.Трагический инцидент в парке развлечений имени <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Gorkijj_Aleksejj_Peshkov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Горького</a> произошел 28 августа. При тестировании "Американских горок" одна из кабинок ударила оператора по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в больнице.Аттракцион пока не работает. Проверку также начали следователи.В парке имени Горького ранее произошли еще несколько ЧП, при которых были травмированы посетители. В 2013 году 38-летняя женщина выпала из кабинки во время катания на аттракционе Twister Coaster и получила серьезные травмы. В 2015 году следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения 11-летней девочки с "Тарзанки". Медики зафиксировали у нее множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.

https://ria.ru/20200728/1575057251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, происшествия