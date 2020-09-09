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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576980171.html
В Кремле прокомментировали приостановку разработки вакцины Astrazeneca
Приостановка AstraZeneca разработки вакцины от коронавируса подчеркивает необходимость иметь несколько вакцин в пакете, как в РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:54
2020-09-09T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
дмитрий песков
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> разработки вакцины от коронавируса подчеркивает необходимость иметь несколько вакцин в пакете, как в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.Кроме того, он указал на различия между вакцинами.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , дмитрий песков, великобритания, в мире

В Кремле прокомментировали приостановку разработки вакцины Astrazeneca

12:54 09.09.2020 (обновлено: 13:00 09.09.2020)
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© Depositphotos / photography33Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / photography33
Ученые в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Приостановка AstraZeneca разработки вакцины от коронавируса подчеркивает необходимость иметь несколько вакцин в пакете, как в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.
"Этот случай с компанией, упомянутой вами, лишний раз подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела несколько вакцин в своем пакете. Это обеспечивает более надежные результаты тестирования", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли опасений у России по поводу своей вакцины после данного случая.
Кроме того, он указал на различия между вакцинами.
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12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
4831022
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