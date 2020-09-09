https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576980171.html

В Кремле прокомментировали приостановку разработки вакцины Astrazeneca

Приостановка AstraZeneca разработки вакцины от коронавируса подчеркивает необходимость иметь несколько вакцин в пакете, как в РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:54

2020-09-09T12:54

2020-09-09T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

дмитрий песков

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> разработки вакцины от коронавируса подчеркивает необходимость иметь несколько вакцин в пакете, как в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.Кроме того, он указал на различия между вакцинами.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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