https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576969754.html

В Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca

Приостановка клинических испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил министр... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:22

2020-09-09T10:22

2020-09-09T10:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

великобритания

япония

оксфорд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка клинических испытаний вакцины от коронавируса компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Мэтт Хэнкок.Отвечая на вопрос, означает ли приостановка испытаний шаг назад в разработке вакцины, министр сказал: "Необязательно. Это зависит от того, что они обнаружат, когда проведут исследование". Министр добавил, что в прошлый раз, летом, когда испытания были поставлены на паузу, все "разрешилось без проблем".Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно.В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, япония, оксфорд, сша, в мире