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"Одна красивее другой": Асмус удивила подписчиков фото со свадьбы сестры
Актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась с поклонниками фотографией со свадьбы сестры. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:34
2020-09-09T13:34
кристина асмус
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> поделилась с поклонниками фотографией со свадьбы сестры. Девушка выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CE10LA3CQzu/" target="_blank">Instagram</a> снимок, на котором она запечатлена в окружении двух старших сестер Екатерины и Ольги, а также младшей — Карины. На фотографии Асмус предстала в светлом брючном костюме и белых босоножках. "Сестры", — коротко подписала кадр звезда. Подписчики высоко оценили семейное фото, обратив внимание на то, что каждая девушка прекрасна по-своему. "Все такие разные, но одинаково прекрасные", — написала tasha.grom."Вы удивительно не похожи друг на друга или я ослеп от вашей красоты", — удивился evgenynikolaich8."Радуете своей натуральной красотой", — сообщил dimavasilev63."Все очень милые. Добра вам и здоровья", — пожелал antosha_gr96."Какая прелесть! Большая семья — это счастье", — добавила dina__0209."Все красавицы", — выразила мнение svetlanavladimirova002.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
кристина асмус, шоу-бизнес

"Одна красивее другой": Асмус удивила подписчиков фото со свадьбы сестры

13:34 09.09.2020
10223
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась с поклонниками фотографией со свадьбы сестры.
Девушка выложила в Instagram снимок, на котором она запечатлена в окружении двух старших сестер Екатерины и Ольги, а также младшей — Карины. На фотографии Асмус предстала в светлом брючном костюме и белых босоножках.
"Сестры", — коротко подписала кадр звезда.
Подписчики высоко оценили семейное фото, обратив внимание на то, что каждая девушка прекрасна по-своему.
"Все такие разные, но одинаково прекрасные", — написала tasha.grom.
"Вы удивительно не похожи друг на друга или я ослеп от вашей красоты", — удивился
evgenynikolaich8.
"Радуете своей натуральной красотой", — сообщил dimavasilev63.
"Все очень милые. Добра вам и здоровья", — пожелал antosha_gr96.
"Какая прелесть! Большая семья — это счастье", — добавила dina__0209.
"Все красавицы", — выразила мнение svetlanavladimirova002.
100002
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Кристина АсмусШоу-бизнес
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