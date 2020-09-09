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Защита обжалует арест замминистра энергетики Тихонова
Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:40
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов."Конечно, мы обжалуем решение", - сказал адвокат, отказавшись от других комментариев.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Защита обжалует арест замминистра энергетики Тихонова

21:40 09.09.2020 (обновлено: 21:44 09.09.2020)
346
© Фото : ФГБУ "РЭА"Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЭА"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов.
"Конечно, мы обжалуем решение", - сказал адвокат, отказавшись от других комментариев.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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