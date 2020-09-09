https://ria.ru/20200909/arest-1577010371.html
Защита обжалует арест замминистра энергетики Тихонова
Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:40
2020-09-09T21:40
2020-09-09T21:44
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942788_115:124:3072:1788_1400x0_80_0_0_983930c931e11817916a9bed4d2d9737.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов."Конечно, мы обжалуем решение", - сказал адвокат, отказавшись от других комментариев.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942788_406:31:2776:1809_1400x0_80_0_0_481557ba3fa36cec525f651297c0283a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия