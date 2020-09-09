https://ria.ru/20200909/arest-1577010371.html

Защита обжалует арест замминистра энергетики Тихонова

Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:40

2020-09-09T21:40

2020-09-09T21:44

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжалует арест по обвинению в хищении 603 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из адвокатов."Конечно, мы обжалуем решение", - сказал адвокат, отказавшись от других комментариев.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".

https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия