https://ria.ru/20200909/arest-1576994868.html

Суд рассмотрит ходатайство СК об аресте замглавы Минэнерго Тихонова

Ходатайство следствия об аресте замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 миллионов рублей, поступило в Басманный суд Москвы,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:22

2020-09-09T16:22

2020-09-09T16:22

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

ланит

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Ходатайство следствия об аресте замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 миллионов рублей, поступило в Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова."Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", - сказала она.Также <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> просит ареста для других предполагаемых участников аферы: советника Тихонова Романа Рыжкова, вице-президента компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Всем им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), срок ареста СК просит установить до 8 ноября.Как ожидается, рассмотрение начнется в ближайшее время после явки всех участников процесса.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".

https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576990914.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, происшествия