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Культура
https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html
Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя
В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура (Эдинбург, королевский парк Холируд), обнаружили стены доисторического городища, в котором жило... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T04:43
2020-09-09T04:43
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новости культуры
археология
шотландия
эдинбург (город)
культура
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура (Эдинбург, королевский парк Холируд), обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов, <a href="https://www.edinburghlive.co.uk/news/edinburgh-news/archaeologists-unearth-ancient-fort-built-18878778" target="_blank">сообщает</a> Edinburghlive.Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения, построенные вотадинами, — влиятельным народом, проживающим на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века (примерно три тысячи лет назад). Хотя в наши дни Трон Артура выглядит дикой и необитаемой возвышенностью, по словам исследователей, когда-то здесь располагалось шумное и многолюдное поселение.В издании уточняют, что во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Здесь же процветала торговля. По его словам, сейчас ученые занимаются исследованием древних стен, чтобы в будущем составить более полную картину, того, как этот район развивался на протяжении веков.
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коронавирус covid-19, новости культуры, археология, шотландия, эдинбург (город)

Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя

04:43 09.09.2020
9397
© Фото : CFA Archaeology LtdАрхеолог во время раскопок на горе Трон Артура в Шотландии
Археолог во время раскопок на горе Трон Артура в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : CFA Archaeology Ltd
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура (Эдинбург, королевский парк Холируд), обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов, сообщает Edinburghlive.
Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения, построенные вотадинами, — влиятельным народом, проживающим на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века (примерно три тысячи лет назад).
Хотя в наши дни Трон Артура выглядит дикой и необитаемой возвышенностью, по словам исследователей, когда-то здесь располагалось шумное и многолюдное поселение.
© Фото : Pixabay / DragonToolsЭдинбург и гора Трон Артура
Эдинбург и гора Трон Артура - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Pixabay / DragonTools
Эдинбург и гора Трон Артура
В издании уточняют, что во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Здесь же процветала торговля.

"Это были запланированные работы, нацеленные на то, чтобы оценить состояние древних сооружений в парке. Изначально раскопки начались в марте, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Как древний памятник, история которого насчитывает тысячи лет, в парке Холируд много подобных руин, которые указывают на тех, кто здесь жил раньше", — прокомментировал представитель организации Historic Environment Scotland (HES).

По его словам, сейчас ученые занимаются исследованием древних стен, чтобы в будущем составить более полную картину, того, как этот район развивался на протяжении веков.
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