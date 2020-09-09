https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html

Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя

В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура (Эдинбург, королевский парк Холируд), обнаружили стены доисторического городища, в котором жило... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T04:43

2020-09-09T04:43

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура (Эдинбург, королевский парк Холируд), обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов, <a href="https://www.edinburghlive.co.uk/news/edinburgh-news/archaeologists-unearth-ancient-fort-built-18878778" target="_blank">сообщает</a> Edinburghlive.Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения, построенные вотадинами, — влиятельным народом, проживающим на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века (примерно три тысячи лет назад). Хотя в наши дни Трон Артура выглядит дикой и необитаемой возвышенностью, по словам исследователей, когда-то здесь располагалось шумное и многолюдное поселение.В издании уточняют, что во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Здесь же процветала торговля. По его словам, сейчас ученые занимаются исследованием древних стен, чтобы в будущем составить более полную картину, того, как этот район развивался на протяжении веков.

https://ria.ru/20200812/1575654533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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