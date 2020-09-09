https://ria.ru/20200909/android-11-1576974246.html
Компания Google выпустила Android 11 с "пузырями"
Компания Google выпустила финальную версию мобильной операционной системы Android 11. В 2020 году обошлось без полноценной презентации, о релизе корпорация... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:37
2020-09-09T11:37
2020-09-09T14:36
xiaomi inc
риа наука
google
google android
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Компания <u><a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/">Google</a></u> выпустила финальную версию мобильной операционной системы <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 11. В 2020 году обошлось без полноценной презентации, о релизе корпорация сообщила на официальном <u><a href="https://youtu.be/WMh0KzwTviY" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a></u>. Несколько бета-версий Android 11 выходили на протяжении весны — лета 2020 года. Релиз ОС пока доступен для небольшого количества устройств — фирменных Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A, а также OnePlus 8 и 8 Pro. Последние пока могут получить обновление только в США, Индии и европейских странах. Чуть позже оно станет доступно для ряда моделей от Oppo, Realme и Xiaomi. А через месяц-два Android 11 придет и к другим производителям.Одиннадцатая версия Android не слишком изменилась по сравнению с прошлогодней "десяткой". Так, чаты мессенджеров теперь будут отображаться в виде "пузырей", а общаться можно будет, не открывая приложения. Была расширена нативная поддержка работы в мобильных сетях пятого поколения и усовершенствована система конфиденциальности в приложениях.Среди прочих нововведений Android 11 можно отметить небольшие изменения в интерфейсе операционной системы: расширенный список эмодзи, иное меню многозадачности и возможность записывать видео с экрана штатными средствами.
https://ria.ru/20200908/android-1576940404.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, google, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Компания Google
выпустила финальную версию мобильной операционной системы Android
11. В 2020 году обошлось без полноценной презентации, о релизе корпорация сообщила на официальном YouTube-канале
.
Несколько бета-версий Android 11 выходили на протяжении весны — лета 2020 года. Релиз ОС пока доступен для небольшого количества устройств — фирменных Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A, а также OnePlus 8 и 8 Pro. Последние пока могут получить обновление только в США, Индии и европейских странах. Чуть позже оно станет доступно для ряда моделей от Oppo, Realme и Xiaomi. А через месяц-два Android 11 придет и к другим производителям.
Одиннадцатая версия Android не слишком изменилась по сравнению с прошлогодней "десяткой". Так, чаты мессенджеров теперь будут отображаться в виде "пузырей", а общаться можно будет, не открывая приложения. Была расширена нативная поддержка работы в мобильных сетях пятого поколения и усовершенствована система конфиденциальности в приложениях.
Среди прочих нововведений Android 11 можно отметить небольшие изменения в интерфейсе операционной системы: расширенный список эмодзи, иное меню многозадачности и возможность записывать видео с экрана штатными средствами.