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https://ria.ru/20200909/alkogol-1576997085.html
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
Российские производители пива не поддерживают идею маркировки пива в России - они назвали данную меру избыточной, указав, что дополнительные расходы в связи с... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:53
2020-09-09T17:59
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
здоровье - общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. </strong>Российские производители пива не поддерживают идею маркировки пива в России - они назвали данную меру избыточной, указав, что дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах, сообщили РИА Новости представители компаний.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в среду в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного."На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными, акцизными марками, RFID или цифровыми кодами является экономически необоснованной и избыточной", - сказал РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (крупнейший производитель пива в России, бренды Bud, Stella Artois, "Клинское") Ораз Дурдыев.Он отметил, что введение маркировки приведет к увеличению нагрузки на легальный бизнес, который будет вынужден инвестировать большие средства в установку специального оборудования и закупку марок, и к удорожанию продукта для потребителя. "Установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в 1 миллион долларов, таких линий на крупном заводе как минимум 10. С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты", - указал собеседник агентства."Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли. Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", - добавил он."Дополнительная система контроля не нужна, она приведет к существенным дополнительным затратам, как капитальным затратам в виде установки дополнительного оборудования, так и к операционным затратам. Это в свою очередь приведет к увеличению себестоимости продукции, что соответственно вызовет рост цен на полке. А рост потребительских цен - это тоже снижение объемов производства", - указал в свою очередь директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл Болматов.Он отметил, что прослеживаемость продукции имеет место и в настоящее время благодаря действию системы ЕГАИС. "Нас удивили слова министра о том, что у нас на рынке много контрафакта и фальсификата - дело в том, что ни контрафактного, ни фальсифицированного пива практически не бывает. Наша отрасль - одна из самых дисциплинированных и законопослушных. Какие-то случаи уклонения от уплаты акцизов еще могут встречаться в сегменте разливного пива, но такого, чтобы кто-то пивом отравился - такого вообще не бывает. Пиво - продукт безопасный, и никакая маркировка ему вообще не нужна", - сказал представитель Heineken.
https://ria.ru/20200909/markirovka-1576999924.html
https://ria.ru/20200909/mishustin-1576992990.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, здоровье - общество, экономика

Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя

16:53 09.09.2020 (обновлено: 17:59 09.09.2020)
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© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Fotolia / Pavel Losevsky
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские производители пива не поддерживают идею маркировки пива в России - они назвали данную меру избыточной, указав, что дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах, сообщили РИА Новости представители компаний.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.
"На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными, акцизными марками, RFID или цифровыми кодами является экономически необоснованной и избыточной", - сказал РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (крупнейший производитель пива в России, бренды Bud, Stella Artois, "Клинское") Ораз Дурдыев.
Он отметил, что введение маркировки приведет к увеличению нагрузки на легальный бизнес, который будет вынужден инвестировать большие средства в установку специального оборудования и закупку марок, и к удорожанию продукта для потребителя. "Установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в 1 миллион долларов, таких линий на крупном заводе как минимум 10. С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты", - указал собеседник агентства.
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"Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли. Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", - добавил он.
"Дополнительная система контроля не нужна, она приведет к существенным дополнительным затратам, как капитальным затратам в виде установки дополнительного оборудования, так и к операционным затратам. Это в свою очередь приведет к увеличению себестоимости продукции, что соответственно вызовет рост цен на полке. А рост потребительских цен - это тоже снижение объемов производства", - указал в свою очередь директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл Болматов.
Он отметил, что прослеживаемость продукции имеет место и в настоящее время благодаря действию системы ЕГАИС. "Нас удивили слова министра о том, что у нас на рынке много контрафакта и фальсификата - дело в том, что ни контрафактного, ни фальсифицированного пива практически не бывает. Наша отрасль - одна из самых дисциплинированных и законопослушных. Какие-то случаи уклонения от уплаты акцизов еще могут встречаться в сегменте разливного пива, но такого, чтобы кто-то пивом отравился - такого вообще не бывает. Пиво - продукт безопасный, и никакая маркировка ему вообще не нужна", - сказал представитель Heineken.
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