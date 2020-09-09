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https://ria.ru/20200909/alkogol-1576974607.html
Ученые определили норму потребления алкоголя для больных диабетом
Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования связи между потреблением алкоголя, гипертонией и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:00
2020-09-09T12:29
риа наука
диабет
здоровье
канада
сша
питание
алкоголь
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования связи между потреблением алкоголя, гипертонией и диабетом второго типа. Статья <a href="http://dx.doi.org/10.1161/JAHA.120.017334" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Journal of the American Heart Association.Исследование стало частью программы "Действия по контролю сердечно-сосудистого риска при диабете" (ACCORD) — одного из крупнейших долгосрочных проектов по сравнению различных подходов к лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с диабетом второго типа, которое проводили с 2001 по 2005 год в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>. В нем приняли участие более десяти тысяч человек, у которых в среднем за десять лет до начала исследования был поставлен диагноз диабет второго типа. Средний возраст участников составил 63 года, 61 процент из них — мужчины.Согласно полученным результатам, употребление восьми или более порций алкогольных напитков в неделю серьезно повышает у людей с диабетом риск развития гипертонии."Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя однозначно связано с высоким кровяным давлением, однако связь умеренного потребления не была доказана", — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова первого автора статьи доктора медицины Мэтью Синглтона (Matthew J. Singleton), главного электрофизиолога Медицинской школы Уэйк Форест Университета штата Северная Каролина в Уинстон-Салеме.По количеству потребляемого алкоголя участников разбили на четыре группы: непьющие; слабо пьющие — 1-7 порций алкоголя в неделю; умеренно пьющие — 8-14 порций в неделю; сильно пьющие — 15 и более порций в неделю. Под порцией авторы понимали эквивалент 350 грамм пива, 140 грамм вина или 40 грамм крепких напитков. О количестве выпиваемых напитков участники сообщали в анкете до начала исследования.У всех оценивали фоновое артериальное давление с учетом дополнительных факторов риска, таких как курение, ожирение или высокий уровень холестерина. Если участники принимали какие-либо препараты для снижения давления, ученые делали соответствующие корректировки.Результаты показали, что легкое потребление алкоголя не отражается на повышении давления; умеренное потребление увеличивает риск повышения артериального давления на 79 процентов, риск развития гипертонии первой степени — на 66 процентов, второй степени — на 62 процента; а чрезмерное потребление — на 91, 149 и 204 процента соответственно. Артериальное давление оценивали по шкале Американской кардиологической ассоциации: ниже 120/80 — нормальное; 120-130/80 — повышенное; 130-140/80-90 — гипертония первой степени; выше 140/90 — гипертония второй степени."Хотя есть данные, что легкое и умеренное потребление алкоголя положительно влияет на сердечно-сосудистую систему у здоровых людей, мы выяснили, что для больных диабетом второго типа даже умеренное потребление вызывает риск высокого кровяного давления, — говорит Синглтон. — Мы рекомендуем им изменить свой образ жизни и снизить потребление алкоголя, особенно если они не в состоянии контролировать свое кровяное давление. Тем более, что люди с диабетом второго типа и так подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний". Авторы отмечают, что их выводы имеют несколько ограничений, связанных с тем, что данные потребления алкоголя основывались на одноразовом опросе участников. Однако, по мнению исследователей, маловероятно, что кто-то из них намеренно завышал свои показатели.
https://ria.ru/20200525/1571966673.html
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диабет, здоровье, канада, сша, питание, алкоголь

Ученые определили норму потребления алкоголя для больных диабетом

12:00 09.09.2020 (обновлено: 12:29 09.09.2020)
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© Depositphotos / yacobchuk1 Молодые люди в пабе
Молодые люди в пабе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / yacobchuk1
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования связи между потреблением алкоголя, гипертонией и диабетом второго типа. Статья опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.
Исследование стало частью программы "Действия по контролю сердечно-сосудистого риска при диабете" (ACCORD) — одного из крупнейших долгосрочных проектов по сравнению различных подходов к лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с диабетом второго типа, которое проводили с 2001 по 2005 год в США и Канаде.
В нем приняли участие более десяти тысяч человек, у которых в среднем за десять лет до начала исследования был поставлен диагноз диабет второго типа. Средний возраст участников составил 63 года, 61 процент из них — мужчины.
Согласно полученным результатам, употребление восьми или более порций алкогольных напитков в неделю серьезно повышает у людей с диабетом риск развития гипертонии.
"Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя однозначно связано с высоким кровяным давлением, однако связь умеренного потребления не была доказана", — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова первого автора статьи доктора медицины Мэтью Синглтона (Matthew J. Singleton), главного электрофизиолога Медицинской школы Уэйк Форест Университета штата Северная Каролина в Уинстон-Салеме.
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По количеству потребляемого алкоголя участников разбили на четыре группы: непьющие; слабо пьющие — 1-7 порций алкоголя в неделю; умеренно пьющие — 8-14 порций в неделю; сильно пьющие — 15 и более порций в неделю. Под порцией авторы понимали эквивалент 350 грамм пива, 140 грамм вина или 40 грамм крепких напитков. О количестве выпиваемых напитков участники сообщали в анкете до начала исследования.
У всех оценивали фоновое артериальное давление с учетом дополнительных факторов риска, таких как курение, ожирение или высокий уровень холестерина. Если участники принимали какие-либо препараты для снижения давления, ученые делали соответствующие корректировки.
Результаты показали, что легкое потребление алкоголя не отражается на повышении давления; умеренное потребление увеличивает риск повышения артериального давления на 79 процентов, риск развития гипертонии первой степени — на 66 процентов, второй степени — на 62 процента; а чрезмерное потребление — на 91, 149 и 204 процента соответственно.
Артериальное давление оценивали по шкале Американской кардиологической ассоциации: ниже 120/80 — нормальное; 120-130/80 — повышенное; 130-140/80-90 — гипертония первой степени; выше 140/90 — гипертония второй степени.
"Хотя есть данные, что легкое и умеренное потребление алкоголя положительно влияет на сердечно-сосудистую систему у здоровых людей, мы выяснили, что для больных диабетом второго типа даже умеренное потребление вызывает риск высокого кровяного давления, — говорит Синглтон. — Мы рекомендуем им изменить свой образ жизни и снизить потребление алкоголя, особенно если они не в состоянии контролировать свое кровяное давление. Тем более, что люди с диабетом второго типа и так подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний".
Авторы отмечают, что их выводы имеют несколько ограничений, связанных с тем, что данные потребления алкоголя основывались на одноразовом опросе участников. Однако, по мнению исследователей, маловероятно, что кто-то из них намеренно завышал свои показатели.
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