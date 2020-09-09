https://ria.ru/20200909/afganistan-1576965044.html
На вице-президента Афганистана совершили покушение
Нападение было совершено на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:53
2020-09-09T07:53
2020-09-09T09:14
афганистан
в мире
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<strong>КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нападение было совершено на первого вице-президента <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook."Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда", - говорится в сообщении.Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.Очевидец сообщил РИА Новости, что бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, среди пострадавших были охранники Салеха.Позже телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на чиновников в силах безопасности сообщил, что число погибших при атаке на конвой первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха возросло до 10, еще более 10 человек пострадали.Офис вице-президента подтвердил информацию о нападении на его конвой. Как сообщает телеканал, сын Салеха Эбад сообщил в Twitter, что в момент атаки находился рядом с отцом. Он заверил, что с его отцом все в порядке.Сам вице-президент в видеообращении заявил, что ранения получили сотрудники его охраны. Также он сообщил, что получил незначительные ранения руки и лица.Представители радикального движения "Талибан" выступили с заявлением, что не имеют отношения к произошедшему.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире
КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости.
Нападение было совершено на первого вице-президента Афганистана
Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook.
"Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.
Очевидец сообщил РИА Новости, что бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, среди пострадавших были охранники Салеха.
Позже телеканал Tolo News
со ссылкой на чиновников в силах безопасности сообщил, что число погибших при атаке на конвой первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха возросло до 10, еще более 10 человек пострадали.
Офис вице-президента подтвердил информацию о нападении на его конвой. Как сообщает телеканал, сын Салеха Эбад сообщил в Twitter, что в момент атаки находился рядом с отцом. Он заверил, что с его отцом все в порядке.
Сам вице-президент в видеообращении заявил, что ранения получили сотрудники его охраны. Также он сообщил, что получил незначительные ранения руки и лица.
Представители радикального движения "Талибан" выступили с заявлением, что не имеют отношения к произошедшему.