Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/afganistan-1576965044.html
На вице-президента Афганистана совершили покушение
Нападение было совершено на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:53
2020-09-09T09:14
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_bb380bc646bea910f1c657b972e66473.jpg
<strong>КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нападение было совершено на первого вице-президента <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook."Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда", - говорится в сообщении.Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.Очевидец сообщил РИА Новости, что бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, среди пострадавших были охранники Салеха.Позже телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на чиновников в силах безопасности сообщил, что число погибших при атаке на конвой первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха возросло до 10, еще более 10 человек пострадали.Офис вице-президента подтвердил информацию о нападении на его конвой. Как сообщает телеканал, сын Салеха Эбад сообщил в Twitter, что в момент атаки находился рядом с отцом. Он заверил, что с его отцом все в порядке.Сам вице-президент в видеообращении заявил, что ранения получили сотрудники его охраны. Также он сообщил, что получил незначительные ранения руки и лица.Представители радикального движения "Талибан" выступили с заявлением, что не имеют отношения к произошедшему.
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_3068316e6af7fc7a47e830fea1d749d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, в мире

На вице-президента Афганистана совершили покушение

07:53 09.09.2020 (обновлено: 09:14 09.09.2020)
803
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Афганистан. Архивное фото
КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Нападение было совершено на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook.
"Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.
Очевидец сообщил РИА Новости, что бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, среди пострадавших были охранники Салеха.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 18:36
Шаг к миру? Афганистан освободит 400 членов движения "Талибан"
Позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников в силах безопасности сообщил, что число погибших при атаке на конвой первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха возросло до 10, еще более 10 человек пострадали.
Офис вице-президента подтвердил информацию о нападении на его конвой. Как сообщает телеканал, сын Салеха Эбад сообщил в Twitter, что в момент атаки находился рядом с отцом. Он заверил, что с его отцом все в порядке.
Сам вице-президент в видеообращении заявил, что ранения получили сотрудники его охраны. Также он сообщил, что получил незначительные ранения руки и лица.
Представители радикального движения "Талибан" выступили с заявлением, что не имеют отношения к произошедшему.
312421
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
Москвичам пообещали прохладную погоду с небольшим дождем в среду
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"
Охлажденный лосось
Ученые рассказали, сколько COVID-19 может выживать на охлажденном лососе
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Сотрудники правоохранительных органов США
В США полицейский ранил подростка с аутизмом
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
В Приморье опасаются, что река Раздольная выйдет из берегов
Американские военные во время посадки в самолет
Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана
Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае
Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 39,2 миллиона тестов на коронавирус
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС
В офисе "Открытой России" проходят обыски по делу ЮКОСа
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Российские водители рассказали, как экономят на топливе
Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
10:29Тихановская заявила, что власть пытается парализовать работу КС оппозиции
Лента новостейМолния