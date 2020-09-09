https://ria.ru/20200909/aeroport-1576985763.html
Моор поддержал идею выбрать название аэропорта Тобольска всенародно
Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение "Сибура" выбрать название аэропорта Тобольска всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:12
2020-09-09T14:12
2020-09-09T18:48
тюменская область
александр моор
тобольск
сибур холдинг
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> поддержал предложение "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибура</a>" выбрать название аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольска</a> всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы региона.Ранее главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую, его открытие запланировано на 2021 год. Аэропорт сможет принимать широкий круг самолетов, включая <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A320/" target="_blank" data-auto="true">Airbus A320</a> и <a href="http://ria.ru/product_Boeing_737/" target="_blank" data-auto="true">Boeing 737</a>. Инициатором и инвестором строительства воздушной гавани в Тобольске выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог к аэропорту профинансировала Тюменская область."Глава региона высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение "Сибура" провести народное голосование по выбору названия аэропорта", - говорится в сообщении.В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.Моор осмотрел уже завершенные и введенные в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Все навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование также введено в эксплуатацию. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны."Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", - сказал глава региона. Пресс-служба уточняет, что из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.
https://ria.ru/20191114/1560908528.html
https://ria.ru/20190726/1556922840.html
тобольск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тобольск, сибур холдинг
ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
поддержал предложение "Сибура
" выбрать название аэропорта Тобольска
всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы региона.
Ранее главное управление строительства Тюменской области
сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую, его открытие запланировано на 2021 год. Аэропорт сможет принимать широкий круг самолетов, включая Airbus A320
и Boeing 737
. Инициатором и инвестором строительства воздушной гавани в Тобольске выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог к аэропорту профинансировала Тюменская область.
"Глава региона высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение "Сибура" провести народное голосование по выбору названия аэропорта", - говорится в сообщении.
В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.
Моор осмотрел уже завершенные и введенные в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Все навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование также введено в эксплуатацию. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны.
"Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", - сказал глава региона. Пресс-служба уточняет, что из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.