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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200909/aeroport-1576985763.html
Моор поддержал идею выбрать название аэропорта Тобольска всенародно
Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение "Сибура" выбрать название аэропорта Тобольска всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:12
2020-09-09T18:48
тюменская область
александр моор
тобольск
сибур холдинг
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> поддержал предложение "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибура</a>" выбрать название аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольска</a> всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы региона.Ранее главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую, его открытие запланировано на 2021 год. Аэропорт сможет принимать широкий круг самолетов, включая <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A320/" target="_blank" data-auto="true">Airbus A320</a> и <a href="http://ria.ru/product_Boeing_737/" target="_blank" data-auto="true">Boeing 737</a>. Инициатором и инвестором строительства воздушной гавани в Тобольске выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог к аэропорту профинансировала Тюменская область."Глава региона высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение "Сибура" провести народное голосование по выбору названия аэропорта", - говорится в сообщении.В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.Моор осмотрел уже завершенные и введенные в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Все навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование также введено в эксплуатацию. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны."Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", - сказал глава региона. Пресс-служба уточняет, что из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.
https://ria.ru/20191114/1560908528.html
https://ria.ru/20190726/1556922840.html
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александр моор, тобольск, сибур холдинг

Моор поддержал идею выбрать название аэропорта Тобольска всенародно

14:12 09.09.2020 (обновлено: 18:48 09.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение "Сибура" выбрать название аэропорта Тобольска всенародно, сообщила в среду пресс-служба главы региона.
Ранее главное управление строительства Тюменской области сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую, его открытие запланировано на 2021 год. Аэропорт сможет принимать широкий круг самолетов, включая Airbus A320 и Boeing 737. Инициатором и инвестором строительства воздушной гавани в Тобольске выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог к аэропорту профинансировала Тюменская область.
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"Глава региона высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение "Сибура" провести народное голосование по выбору названия аэропорта", - говорится в сообщении.
В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.
Моор осмотрел уже завершенные и введенные в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Все навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование также введено в эксплуатацию. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны.
"Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", - сказал глава региона. Пресс-служба уточняет, что из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.
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Тюменская областьАлександр МоорТобольскСибур Холдинг
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