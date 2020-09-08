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Путин рассказал о влиянии женщин на будущее страны
Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:51
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"лидеры россии"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей страны, считает президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.В ходе общения главы государства с победителями конкурса "<a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii" target="_blank">Лидеры России</a>" в режиме видеоконференции одна из участниц встречи обратилась к женщинам с призывом верить в себя и участвовать в подобных конкурсах - тогда их проекты, регионы, которые они представляют, и вся страна в целом станут сильнее.Он отметил, что включение женщин в активную общественную, научную жизнь, творческую работу - это "чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее", что важно для успеха России.
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"лидеры россии", владимир путин, общество

Путин рассказал о влиянии женщин на будущее страны

14:51 08.09.2020 (обновлено: 20:53 08.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей страны, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения главы государства с победителями конкурса "Лидеры России" в режиме видеоконференции одна из участниц встречи обратилась к женщинам с призывом верить в себя и участвовать в подобных конкурсах - тогда их проекты, регионы, которые они представляют, и вся страна в целом станут сильнее.

"Я всячески поддерживаю то, что сейчас было сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории. У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом", - сказал Путин.

Он отметил, что включение женщин в активную общественную, научную жизнь, творческую работу - это "чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее", что важно для успеха России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
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Мишустин заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно
20811210
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