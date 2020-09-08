https://ria.ru/20200908/zhenschiny-1576938836.html

Путин рассказал о влиянии женщин на будущее страны

Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:51

2020-09-08T14:51

2020-09-08T20:53

"лидеры россии"

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей страны, считает президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.В ходе общения главы государства с победителями конкурса "<a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii" target="_blank">Лидеры России</a>" в режиме видеоконференции одна из участниц встречи обратилась к женщинам с призывом верить в себя и участвовать в подобных конкурсах - тогда их проекты, регионы, которые они представляют, и вся страна в целом станут сильнее.Он отметил, что включение женщин в активную общественную, научную жизнь, творческую работу - это "чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее", что важно для успеха России.

https://ria.ru/20200306/1568260111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"лидеры россии", владимир путин, общество