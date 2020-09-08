https://ria.ru/20200908/zatravkin-1576960985.html

Сын Никаса Сафронова показал свой завтрак

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин показал в инстаграме свой завтрак во время отдыха в Турции. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T22:21

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культура

лука затравкин

турция

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a>, пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> показал в инстаграме свой завтрак во время отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Музыкант опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал блюда со своего стола. "Почему же я все время поправляюсь? Ответ на самый популярный вопрос", — говорится в подписи к видео. "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу", — процитировал он известную мудрость, уточнив, что ему пока удается следовать только первой части рекомендации. Затравкин рассказал, что является вегетарианцем. Поэтому на его столе были фрукты, овощи, оливки, несколько видов сыров, омлет, йогурты с инжиром, а также свежая выпечка с маслом и разными джемами. Из напитков в кадре видны кофе и морковный фреш."Главное, что у меня есть возможность, выпив немного морковного фреша, который я очень люблю, встать и пойти в бассейн", — подытожил Затравкин. После этого он встал из-за стола и с разбега прыгнул в воду.

https://ria.ru/20200703/1573824037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, турция, общество