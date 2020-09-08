https://ria.ru/20200908/zakon-1576909958.html

Закон о новом Госсовете могут принять до конца года

Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:31

2020-09-08T09:31

2020-09-08T09:31

андрей клишас

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается."Вопрос обсуждается", - сказал он.

https://ria.ru/20200905/putin-1576816086.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, политика