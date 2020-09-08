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Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:31
2020-09-08T09:31
андрей клишас
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается."Вопрос обсуждается", - сказал он.
https://ria.ru/20200905/putin-1576816086.html
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андрей клишас, политика

Закон о новом Госсовете могут принять до конца года

09:31 08.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.
Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.
Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается.
"Вопрос обсуждается", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 12:31
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