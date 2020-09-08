Лукашенко обещал разобраться с жесткими задержаниями на протестах
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по поводу жестких задержаний на акциях протеста в Белоруссии, что переборы были, но с ними будут разбираться.
Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.
"По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", - цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Ну а переборы были, и он со всеми будет разбираться. Он нам это обещал. Особенно с теми случаями избиения журналистов, в том числе и российских", - сказал Рожков.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.