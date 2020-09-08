https://ria.ru/20200908/zaderzhaniya-1576936200.html

Лукашенко обещал разобраться с жесткими задержаниями на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по поводу жестких задержаний на акциях протеста в Белоруссии, что переборы были, но с ними будут разбираться. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:22

2020-09-08T14:22

2020-09-08T14:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил по поводу жестких задержаний на акциях протеста в Белоруссии, что переборы были, но с ними будут разбираться.Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером."По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", - цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Ну а переборы были, и он со всеми будет разбираться. Он нам это обещал. Особенно с теми случаями избиения журналистов, в том числе и российских", - сказал Рожков.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576934991.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире