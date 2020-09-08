https://ria.ru/20200908/yandeks-1576905748.html

Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"

Поисковик "Яндекса" существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…", а поисковик уже... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T03:18

2020-09-08T03:18

2020-09-08T03:09

россия

яндекс

синергия

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Поисковик <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекса"</a> существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…", а поисковик уже предлагает варианты третьего слова исходя из самых популярных запросов. Также он быстро отвечает на различные фактологические вопросы, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, синергия, технологии