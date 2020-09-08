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Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
Поисковик "Яндекса" существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…", а поисковик уже... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T03:18
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россия
яндекс
синергия
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Поисковик <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекса"</a> существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…", а поисковик уже предлагает варианты третьего слова исходя из самых популярных запросов. Также он быстро отвечает на различные фактологические вопросы, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
россия, яндекс, синергия, технологии

Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"

03:18 08.09.2020
458
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Поисковик "Яндекса" существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…", а поисковик уже предлагает варианты третьего слова исходя из самых популярных запросов. Также он быстро отвечает на различные фактологические вопросы, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Эти и другие функции заложены в системе на основании огромного количества запросов. То есть миллиарды запросов, которые "прошли" через поисковик, в итоге позволяют людям сэкономить время", — объясняет эксперт.
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РоссияЯндексСинергияТехнологии
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03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
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