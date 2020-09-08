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РИА Наука
https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576920343.html
Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:37
2020-09-08T11:41
риа наука
геймеры
xbox one
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной консоли раскрыл техноблогер Брэд Сэмс в своем <u><a href="https://twitter.com/bdsams/status/1303170305784000512" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>. На рендере, сильно напоминающим официальный, можно заметить саму приставку, выполненную в белом цвете. Дизайн напоминает старшую модель, но вентиляционная решетка разместилась на боковой грани корпуса. Последний гораздо компактнее, чем у флагманской приставки.Ожидается, что Xbox Series S будет слабее флагманской Series X. Если вычислительную мощность последней <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> оценивает в 12 терафлопс, то S предсказывают ее на уровне 4 терафлопс. И это даже несколько меньше, чем на актуальном One X. Все дело в том, что облегченная версия нового флагмана получит не такой производительный процессор и меньшее количество оперативной памяти.Xbox Series S сможет запускать игры в разрешении до 1440p. Интересно, что ряд инсайдеров утверждают, что далеко не все тайтлы, которые готовятся для Xbox Series X, будут работать на лайт-версии консоли.Новинка, как утверждает портал <u><a href="https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Windows Central</a></u> со ссылкой на источники в Microsoft, поступит в продажу 10 ноября. За консоль попросят $299, что в два раза меньше, чем за Xbox Series X.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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геймеры, xbox one, microsoft corporation, технологии

Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox

11:37 08.09.2020 (обновлено: 11:41 08.09.2020)
3179
© РИА Новости / Алексей ФилипповЛоготип Xbox
Логотип Xbox - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной консоли раскрыл техноблогер Брэд Сэмс в своем Twitter.
На рендере, сильно напоминающим официальный, можно заметить саму приставку, выполненную в белом цвете. Дизайн напоминает старшую модель, но вентиляционная решетка разместилась на боковой грани корпуса. Последний гораздо компактнее, чем у флагманской приставки.
Ожидается, что Xbox Series S будет слабее флагманской Series X. Если вычислительную мощность последней Microsoft оценивает в 12 терафлопс, то S предсказывают ее на уровне 4 терафлопс. И это даже несколько меньше, чем на актуальном One X. Все дело в том, что облегченная версия нового флагмана получит не такой производительный процессор и меньшее количество оперативной памяти.
Xbox Series S сможет запускать игры в разрешении до 1440p. Интересно, что ряд инсайдеров утверждают, что далеко не все тайтлы, которые готовятся для Xbox Series X, будут работать на лайт-версии консоли.
© XboxИгровая консоль Xbox Series X
Игровая консоль Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Xbox
Игровая консоль Xbox Series X
Новинка, как утверждает портал Windows Central со ссылкой на источники в Microsoft, поступит в продажу 10 ноября. За консоль попросят $299, что в два раза меньше, чем за Xbox Series X.
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РИА НаукагеймерыXbox OneMicrosoft CorporationТехнологии
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