Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
11:37 08.09.2020 (обновлено: 11:41 08.09.2020)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной консоли раскрыл техноблогер Брэд Сэмс в своем Twitter.
Xbox Series S(mall) pic.twitter.com/e1M0FHFT93— Brad Sams (@bdsams) September 8, 2020
На рендере, сильно напоминающим официальный, можно заметить саму приставку, выполненную в белом цвете. Дизайн напоминает старшую модель, но вентиляционная решетка разместилась на боковой грани корпуса. Последний гораздо компактнее, чем у флагманской приставки.
Ожидается, что Xbox Series S будет слабее флагманской Series X. Если вычислительную мощность последней Microsoft оценивает в 12 терафлопс, то S предсказывают ее на уровне 4 терафлопс. И это даже несколько меньше, чем на актуальном One X. Все дело в том, что облегченная версия нового флагмана получит не такой производительный процессор и меньшее количество оперативной памяти.
Xbox Series S сможет запускать игры в разрешении до 1440p. Интересно, что ряд инсайдеров утверждают, что далеко не все тайтлы, которые готовятся для Xbox Series X, будут работать на лайт-версии консоли.
Новинка, как утверждает портал Windows Central со ссылкой на источники в Microsoft, поступит в продажу 10 ноября. За консоль попросят $299, что в два раза меньше, чем за Xbox Series X.
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