https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576920343.html

Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox

Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:37

2020-09-08T11:37

2020-09-08T11:41

риа наука

геймеры

xbox one

microsoft corporation

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной консоли раскрыл техноблогер Брэд Сэмс в своем <u><a href="https://twitter.com/bdsams/status/1303170305784000512" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>. На рендере, сильно напоминающим официальный, можно заметить саму приставку, выполненную в белом цвете. Дизайн напоминает старшую модель, но вентиляционная решетка разместилась на боковой грани корпуса. Последний гораздо компактнее, чем у флагманской приставки.Ожидается, что Xbox Series S будет слабее флагманской Series X. Если вычислительную мощность последней <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> оценивает в 12 терафлопс, то S предсказывают ее на уровне 4 терафлопс. И это даже несколько меньше, чем на актуальном One X. Все дело в том, что облегченная версия нового флагмана получит не такой производительный процессор и меньшее количество оперативной памяти.Xbox Series S сможет запускать игры в разрешении до 1440p. Интересно, что ряд инсайдеров утверждают, что далеко не все тайтлы, которые готовятся для Xbox Series X, будут работать на лайт-версии консоли.Новинка, как утверждает портал <u><a href="https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Windows Central</a></u> со ссылкой на источники в Microsoft, поступит в продажу 10 ноября. За консоль попросят $299, что в два раза меньше, чем за Xbox Series X.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, xbox one, microsoft corporation, технологии